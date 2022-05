Rodoviária do Sol Nascente começa a receber estrutura metálica

24.250 m² Área total do terreno em que está sendo construída a rodoviária

Com trabalhos que completaram 13% do índice de conclusão do cronograma no dia 2 deste mês, a construção da rodoviária do Sol Nascente segue em ritmo acelerado. Nesta semana, serão colocados os pilares e as treliças metálicas que vão receber a cobertura do terminal. Em cerca de 30 dias, a estrutura começará a receber o telhado e poderá ser vista de longe, bem acima da linha dos tapumes do canteiro de obras.

Próxima etapa é a colocação do telhado | Foto: Divulgação/Semob

As telhas termoacústicas impedem a entrada de ar quente e a saída de ar frio, amenizando em até 7 graus a sensação térmica

O investimento do GDF para construir a rodoviária é de R$ 3,5 milhões. A rodoviária do Sol Nascente será a primeira do DF a contar com cobertura de telhas termoacústicas, que proporcionam mais conforto para os trabalhadores e usuários do transporte coletivo.

“Essa telha impede o ar quente de entrar e o ar frio de sair, amenizando a sensação térmica em até 7°C, além de ser um produto sustentável que reduz drasticamente os ruídos produzidos pelo choque da água da chuva, por exemplo”, explica o arquiteto Thiago Alves de Souza, da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).

De acordo com o engenheiro Marcos Martins Costa Junior, dentro de 60 dias, o pátio e os boxes de embarque começarão a ser pavimentados. Em seguida virá a etapa de instalações hidrossanitárias. O prédio da rodoviária do Sol Nascente está sendo construído em terreno de 24.250 m² na Quadra 105, Conjunto M, AE01, Trecho 2.

A obra, que teve início em dezembro do ano passado, tem previsão de término em 18 meses, mas pode ficar pronta antes do prazo.

Com área de construção prevista em 5.875 m², o conjunto terá seis baias para embarque, dez pontos de estocagem, 14 vagas de estacionamento para veículos e 11 para motos, paraciclos com 24 vagas e três salas para apoio administrativo, além de lanchonete e banheiros com acessibilidade.

Transporte e emprego

Cerca de 20 mil pessoas serão beneficiadas com a nova estrutura, que demanda a geração de mais de 200 postos de trabalho. Morador do Sol Nascente, Alex Maurício Santana, 27 anos, é um dos auxiliares de manutenção da obra.

“Acho essa obra importante, principalmente para quem trabalha no Plano Piloto, pois quase todas as linhas que temos aqui vão para a Estrutural, e a gente espera que, depois da construção, coloquem mais linhas diretas”, disse.

Os moradores do Trecho II do Sol Nascente contam com cinco linhas de ônibus que somam 168 viagens em dias úteis, 102 aos sábados e 55 aos domingos. Recentemente foram criadas as linhas 0.907, que faz o trajeto do Sol Nascente para a Rodoviária do Plano Piloto, e 364.5, para o Taguatinga Shopping.

Após a conclusão da obra, outras linhas poderão ser criadas, de forma que os usuários poderão ter acesso a destinos como Plano Piloto, SIA/SAAN, Águas Claras, Pistão Sul e Samambaia.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade