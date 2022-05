Feira apresenta inovações para o setor agropecuário

“A grande palavra deste ano é o reencontro dos produtores com as empresas para conhecer quais são as novas tecnologias, o que elas trouxeram e o que têm para oferecer” José Guilherme Brenner, presidente da Coopa-DF

Começa no dia 17, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF), a AgroBrasília, a maior feira de agronegócio do Centro-Oeste. Até o dia 21, produtores rurais terão acesso a debates, palestras e cursos sobre temas relacionados ao setor produtivo.

Promovido pela Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF) com apoio da Emater, da Ceasa e da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seagri), o evento volta a ser realizado após dois anos sem atividades presenciais em função da pandemia.

AgroBrasília terá orientações da Emater-DF para produtores rurais que atuam em áreas como gestão ambiental e agricultura urbana | Foto: Divulgação/Emater

A Emater estará presente em um espaço de 70 mil m2com nove circuitos temáticos, apresentando as novas tecnologias que podem ser utilizadas na produção de pequenos, médios e grandes produtores.

“A feira é um momento de interação, informação e muita troca de conhecimento que vai impactar diretamente o dia a dia do produtor” Denise Fonseca, presidente da Emater

É nesse local que o público vai poder conferir inovações nas áreas de gestão ambiental, piscicultura, bovinocultura, avicultura, saneamento rural, floricultura, fruticultura, olericultura e agroecologia e agricultura urbana. Os circuitos vão abordar temas específicos e apresentar as inovações de cada área.

Haverá 16 miniestandes de comercialização voltados a pequenos empreendedores rurais, que poderão adquirir produtos de forma individual ou coletiva. Também estará disponível um estande específico para orientações sobre crédito rural.

“A grande palavra deste ano é o reencontro dos produtores com as empresas para conhecer quais são as novas tecnologias, o que elas trouxeram e o que têm para oferecer”, afirma presidente da Coopa-DF, José Guilherme Brenner. “A AgroBrasília é uma feira diferenciada, que proporciona algo de interesse para todo tipo de produtor, do grande ao pequeno e médio. O grande elo entre todos é o conhecimento.”

A presidente da Emater, Denise Fonseca, reforça: “A AgroBrasília potencializa as atividades de desenvolvimento rural oferecidas rotineiramente pela extensão rural. A feira é um momento de interação, informação e muita troca de conhecimento que vai impactar diretamente o dia a dia do produtor”.

Este ano, segundo a organização do evento, a expectativa é que 90 mil pessoas visitem o evento. No Espaço da Emater, das 9h às 17h, em torno de 100 técnicos extensionistas se revezarão para demonstrar as tecnologias e inovações, assim como o trabalho de assistência técnica e extensão rural direcionado aos agricultores.

*Com informações da Emater