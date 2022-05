Áreas de Brazlândia e Park Way ficam sem energia nesta terça-feira (10)

Nesta terça-feira (10), endereços do Park Way e de Brazlândia ficarão, temporariamente, sem energia para troca de transformador e recondutoramento da conexão com o equipamento e da rede de média tensão. Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

No Park Way, a interrupção atingirá o Setor de Mansões, Quadra 15, conjuntos 5 a 7, a partir das 7h30. A previsão é que o religamento seja feito às 11h.

Em Brazlândia, os trabalhos foram divididos em dois horários. Das 8h30 às 12h, ficam sem energia as entrequadras 24/26; a QN 1, Bloco A, lotes 1 a 5, 7, 9, 11, 13 a 16, 18 a 76, 25-A, 26-A, 49-A, 50-A, 80 a 82, 84, 86, 88, 90, 92 a 96, 98, 100, 102, 104 e 106 a 110; SCDN, Feira Central – Boxes 77/78, 80, 81, Feira Permanente – Box 84, FRQN 1, Lote 37, Quiosque 29.

Das 9h30 até as 17h, ficam sem energia a EQN 6/8, Lote 3, Quiosque 37; a QN 5, lotes 23, 39, 41 a 43, 47 a 49, 53, 55, 57, 59 a 61 e 63; e, na QN 8, o Lote 37.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.