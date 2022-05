Parque Ecológico de Águas Claras passa por reformas

O Parque Ecológico de Águas Claras, administrado pelo Instituto Brasília Ambiental, está recebendo reformas que vão melhorar as condições tanto nas práticas esportivas quanto nas ações de educação ambiental realizadas naquela unidade.

“As reformas saíram praticamente a custo zero e vão trazer benefícios a um grande número de alunos que fazem uso dessas instalações” Ricardo Roriz, superintendente de Administração Geral do Brasília Ambiental

Para começar, estão sendo lixadas e envernizadas as seis casinhas de madeira utilizadas para atividades de pedagogia ambiental, que também terão janelas e portas recuperadas. As casinhas integram o complexo de Educação Ambiental (Educ), que tem como principal estrutura física o Centro de Referência em Educação Ambiental.

A obra não está refletindo em despesas para o órgão. “Conseguimos utilizar materiais e equipamentos já existentes em estoque e a mão de obra especializada de alguns colaboradores da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso [Funap]. As reformas saíram praticamente a custo zero e vão trazer benefícios a um grande número de alunos que fazem uso dessas instalações”, informa o superintendente de Administração Geral do Instituto, Ricardo Roriz.

As casas utilizadas para atividades de pedagogia ambiental estão sendo renovadas com lixa, verniz e janelas e portas recuperadas | Foto Divulgação Brasília Ambiental

As quatro quadras de areia, muito utilizadas pela comunidade local para prática de futevôlei, futebol de areia e frescobol, também estão passando por uma renovação dos pisos de areia. Esta ação está sendo executada por meio de uma parceria do instituto com a Secretaria de Esportes e Lazer (SEL).

95.4876 hectares é a área do Parque Ecológico de Águas Claras

A pasta forneceu seis carradas de areia, material que está sendo distribuído nas quadras pelos agentes de unidade de conservação do Parque Águas Claras. “Quem gosta de prática de esportes, principalmente na areia, sabe o quanto é importante ter quadras adequadas e com areia de qualidade”, ressalta a secretária de esporte e lazer, Giselle Ferreira. “Estamos trabalhando com a visão de atleta, mas fazendo aquilo que é importante para toda a sociedade. Manter os espaços esportivos apropriados para o uso é levar mais saúde e qualidade de vida por meio do esporte”.

Visitação

O Parque Ecológico de Águas Claras possui uma área de 95.4876 hectares. Tem em seu interior um córrego que forma uma lagoa, o que deu nome à região administrativa e, posteriormente, à própria unidade de conservação.

O local é contornado por longas trilhas, tornando-se ideal para a prática de corridas e caminhadas, além da contemplação da natureza e relaxamento à sombra das árvores ou à beira da lagoa. Possui também vegetação nativa do cerrado preservada, em especial a mata ciliar, além de áreas de reflorestamento. Recebe cerca de 60 mil visitantes por mês e está aberta diariamente das 6h às 22h.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental