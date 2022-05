Artesãos do Amazonas arrecadam mais de R$ 153 mil em vendas no 15º Salão do Artesanato

Evento em Brasília foi grande oportunidade para comercialização dos produtos, além de exibição do artesanato amazonense

Os artesãos do Amazonas presentes no 15° Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, em Brasília (DF), encerraram a participação no evento com mais de 3 mil peças comercializadas e um total de mais de R$ 153 mil em vendas, ao longo de cinco dias. Seis profissionais marcaram presença no salão nacional com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Realizado por meio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), o Salão do Artesanato aconteceu na Arena do Shopping Pátio Brasil, na capital federal, e teve estande do Amazonas para exposição e vendas de peças artesanais. Nos cinco dias do evento, os artesãos comercializaram 3.040 peças, resultando em uma arrecadação total de R$ 153.696,00, beneficiando todos os profissionais participantes.

O secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo, André Mota, um dos apoiadores do segmento do artesanato no Amazonas, comemorou o resultado.

“Fico agradecido com o sucesso do amazonas no Salão do Artesanato, pois os artesãos conseguiram ter boas vendas, e isso é ótimo para o trabalho deles e agrega valor à nossa cultura amazônica. Agradeço ao governador do Amazonas, Wilson Lima, e à primeira-dama, Taiana Lima, por todo apoio aos artesãos do estado”, disse o secretário.

Evento

A 15ª edição do Salão do Artesanato aconteceu de 4 a 8 de maio, no Shopping Pátio Brasil, e reuniu artesãos de 25 unidades federativas sob o tema “Raízes Brasileiras”. O evento teve a presença de mais de 500 artistas.

O objetivo do Salão do Artesanato é reunir os estados e o Distrito Federal e suas comunidades artesãs, em um evento que mostra a grande diversidade da produção artesanal, incentivando a comercialização desses produtos, estreitando suas relações comerciais pela possibilidade de contato direto com o público consumidor e com lojistas.