Governo de SP entrega 36 veículos e maquinários para a região metropolitana

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia entregou nesta segunda-feira (9), em Taboão da Serra, 36 veículos e maquinários do Programa Nova Frota – SP Não Para destinados a municípios da região metropolitana de São Paulo.

“Nós estamos fazendo a entrega do Programa Nova Frota: ambulâncias, caminhões, tratores, equipamentos de estradas rurais. São 36 equipamentos destinados aos oito municípios aqui da região, que serão entregues hoje para cada prefeitura”, disse Rodrigo Garcia.

As ações foram anunciadas durante a iniciativa Governo na Área, que busca intensificar as relações institucionais entre o Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

Entre os veículos e maquinários do Programa Nova Frota SP Não Para, estão ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões-pipa, além de máquinas pesadas como tratores, motoniveladoras, trituradores de galhos de grande porte e retroescavadeiras, veículos e maquinários essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos.

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

Com investimento superior a R$ 12 milhões, os veículos e maquinários foram entregues a oito municípios. A remessa faz parte dos mais de 3 mil equipamentos essenciais para prestação de serviços municipais que serão disponibilizados pelo Estado.

O governador também entregou quatro veículos 4×2 da Defesa Civil Estadual aos municípios de Cotia, Embu-Guaçu, Vargem Grande Paulista, São Lourenço da Serra. Além disso, cada município receberá ainda kits de equipamentos de acordo com as demandas operacionais locais, como motosserras, tenda, tripés de iluminação, holofotes, lanternas, capacetes, megafones, abafadores, entre outros. O investimento total desta entrega é de cerca de R$ 450 mil.

Durante o evento, o governador inaugurou ainda as obras do sistema de esgotamento sanitário de Itapecerica da Serra, onde foram implantadas uma estação elevatória de esgoto e redes coletoras, bem como a execução de ligações domiciliares. Com investimentos de R$ 10,8 milhões, os trabalhos realizados atendem diretamente 3,2 mil moradores dos bairros Vale da União e Santa Júlia, beneficiando também o meio ambiente da região.