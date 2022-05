Em 5 dias, Operação Sufoco detém mais de 60 pessoas e apreende armas e drogas

A operação “Sufoco” concluiu seus primeiros cinco dias com a detenção de mais de 60 pessoas e importantes flagrantes de tráfico de drogas e tráfico internacional de armas de fogo, além da vistoria de mais de seis mil veículos. Entre as últimas ocorrências de destaque estão a detenção de autores de roubos na cidade de Diadema, durante uma ação da Polícia Militar, e um flagrante de hoje (9) cedo, em Taboão da Serra, em que policiais civis constataram irregularidades em um posto de combustíveis.

Na ocorrência mais recente, policiais civis se deslocaram até um posto de combustíveis, na Estrada Benedito Cesário de Oliveira, e após vistoria encontraram tanques clandestinos, bem como motocicletas roubadas. A ocorrência está em andamento e mais detalhes serão fornecidos posteriormente.

Na noite de ontem (8), uma ação da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), do 1º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), resultou na detenção de quatro suspeitos que realizaram diversos roubos a veículos e transeuntes. Após serem informados sobre os crimes, os PMs realizaram buscas e localizaram a quadrilha próxima à Travessa São Cosme.

Ao avistarem os policiais, os indivíduos dispensaram três bolsas que carregavam e tentaram fugir, sendo abordados na sequência. Com dois dos detidos foram encontrados R$ 153 em espécie, um celular e um par de chaves de motocicleta. Nas bolsas, as quais foram recuperadas, foram localizados mais dez celulares, um fone de ouvido, cartões, o documento de uma moto com queixa de roubo e outro mais, pertencentes a diversas vítimas. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema como roubo e ato infracional equivalente ao mesmo delito.

No mesmo dia, em Capão Bonito, no interior do Estado, integrantes do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam um homem por tráfico internacional de drogas, após localizar 10 pistolas calibre nove milímetros e 40 carregadores – dez alongados com capacidade para 30 munições e outros 30 com capacidade para 15 munições – no carro que ele conduzia. O flagrante ocorreu no início da noite, na Rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado (SP-250). A ocorrência foi apresentada na Policia Federal de Sorocaba.

Ainda neste domingo (8), uma equipe do 11° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) deteve dois infratores por roubo no centro de São Paulo. A dupla, que fazia parte de uma quadrilha especializada em subtração de celulares nos faróis, foi vista pelos PMs na Rua do Glicério, próxima a um veículo Jeep/Renegade que estava com o vidro quebrado. Os suspeitos tinham acabado de roubar o celular do motorista e foi detida após breve acompanhamento a pé. Com a agilidade policial, uma bicicleta e o objeto utilizado para quebrar o vidro foram apreendidos. O aparelho da vítima foi recuperado.

Sábado

Entre os casos de relevância do último sábado (7), dentro da operação Sufoco, está um flagrante de tráfico de drogas ocorrido em Garça, no interior paulista. Na ocasião, 21,3 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos com o passageiro de um ônibus que foi abordado por uma equipe do 2º BPRv, na Rodovia Cmt João Ribeiro de Barros (SP-294). As drogas estavam na bagagem do autor e a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) local.

No mesmo dia, integrantes do 18º BPM/M foram informados sobre o roubo de um veículo Honda Fit, com sequestro do motorista, e após buscas conseguiram resgatar a vítima, em um cativeiro no bairro do Jaraguá, na zona norte da Capital. O motorista contou que eram ameaçados pelos suspeitos para realizar transferências bancárias via PIX.

Sexta-feira

Na sexta-feira (6), uma ação do 2º Distrito Policial de Suzano apreendeu mais de 60 mil porções de drogas em um imóvel na Cidade Tiradentes, na zona leste da cidade de São Paulo. Entre as drogas recolhidas, estão cocaína, maconha, skank, crack, ecstasy e haxixe, as quais foram encaminhadas à perícia.

Operação Sufoco

A operação “Sufoco” foi iniciada na última quarta-feira (4), para combater a criminalidade na cidade de São Paulo, em especial crimes patrimoniais, com destaque para os delitos cometidos por falsos entregadores de delivery. A ação começou no mesmo dia em que foi anunciado um aumento na quantidade de policiais nas ruas da Capital, dobrando o efetivo operacional por meio de atividades extras.

Participam da operação policiais civis e militares, bem como guardas civis metropolitanos, sem data para término dos trabalhos. Essa integração já soma 61 pessoas detidas, sendo quatro adolescentes e dez procurados pela Justiça, e um total de 6,1 mil veículos vistoriados, dos quais 2,5 mil são motocicletas. Além disso, foram apreendidos um total de 197 automóveis e motos e localizados mais de 40 veículos que estavam em situação de roubados e/ou furtados.

Até o momento, mais de 5,3 toneladas de drogas foram apreendidas, bem como foram recolhidos revólveres, simulacros de arma de fogo, cápsulas, mais de 380 celulares e 155 carcaças de celulares, cartões bancários e máquinas de cartão, veículos de alto valor, itens de informática, alta quantia em dinheiro nacional e estrangeiro, entre outros objetos.