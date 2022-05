Duas regiões sem água para melhorias no sistema, nesta terça (10)

Nesta terça-feira (10), regiões de Sobradinho e do Itapoã ficarão, temporariamente, sem fornecimento de água. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará serviços na rede com o objetivo de melhorar o sistema de abastecimento.

No Itapoã, a interrupção afetará todo o Del Lago e, ainda, o condomínio No Horizonte, das 8h às 18h. No mesmo horário, o desligamento será nas comunidades Loberal, Queima Lençol, Fercal Leste, Fercal Oeste, Bananal, Bela Vista e e Engenho Velho, todas em Sobradinho. Nesses locais, será feita a instalação de medidor de vazão de água.

A Caesb esclarece que, para evitar a total falta de água em casa, é recomendado que toda unidade usuária conte com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

A companhia sugere que a população faça o consumo consciente de água até o retorno dos serviços. Veja algumas dicas para colocar em prática neste momento:

– Verificar regularmente possíveis vazamentos em casa;

– Irrigar as plantas com regador em vez de mangueira;

– Quem tem áreas externas, preferir plantas nativas do cerrado, que são mais resistentes e demandam menos água;

– Usar aeradores de torneira que consomem menos água;

– Retirar os restos de comida da louça a ser lavada e usar uma bacia para colocar a louça enquanto passa o sabão. E enxaguar todas de uma vez;

– Quem tem piscina, mantê-la coberta fora do período de uso;

– Usar baldes para lavar o carro e janelas;

– Reaproveitar a água da lavagem de roupas para lavar pisos e áreas externas;

– Juntar várias peças de roupas sujas para usar a máquina de lavar apenas uma vez.

*Com informações da Caesb