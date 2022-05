Uma blitz diferente em homenagem às mães

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou uma blitz um pouco diferente na tarde deste domingo (8). Os servidores da Educação e da Fiscalização de Trânsito da autarquia promoveram juntos uma homenagem às mães do DF.

A blitz educativa foi realizada na altura da quadra 110 norte, com equipe de animação e distribuição de materiais educativos e bombons | Foto: Divulgação/Detran-DF

Em vez da conferência de documentação dos condutores e veículos, durante a abordagem foram entregues materiais educativos e bombons, com um rápido bate-papo sobre condutas de segurança no trânsito.

Cerca de 400 abordagens foram realizadas na ação, que ocorreu na Asa Norte, na via Eixo W, altura da quadra 110 norte, no sentido Asa Sul. A blitz educativa contou com a participação do diretor-geral do Detran, Thiago Nascimento, mais 12 agentes de trânsito, além de três educadores da Diretoria de Educação e da equipe de animação: o Semafrinho e sua turma.

*Com informações do Detran-DF