Semana começa com 312 vagas de trabalho disponíveis

Com o maior número de vagas abertas nas agências do trabalhador nesta segunda-feira (9) , a profissão de repositor de mercadorias deverá contratar 68 pessoas experientes em limpar, organizar e abastecer prateleiras, gôndolas e pistas de estabelecimentos comercias. Para concorrer, também é preciso ter ensino médio. O salário é de R$ 1.212 e as oportunidades são para trabalhar em Ceilândia Sul.

Ainda no comércio, 136 vagas contemplam operadores de caixa, açougueiros e ajudantes, agente de vendas, atendentes de cafeteria e de farmácia, empacotador a mão, fiel de depósito, fiscal de prevenção de perdas, gerente comercial, pizzaiolo e vendedor. Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 2,1 mil, mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana

Para quem pretende atuar em obras e reformas, as oportunidades para o dia são nas profissões de ajudante de obra, armador de ferro, carpinteiro, encanador, pedreiro e soldador. A maioria pede que os interessados tenham ensino fundamental. As remunerações oferecidas ficam entre R$ 1.221 e R$ 2,5 mil, mais benefícios.

A vaga para operador de viradeira é a que oferece o melhor salário do dia: R$ 2,9 mil, mais benefícios. Para concorrer, não é exigida experiência e basta ter ensino fundamental. Entre as atribuições do contratado deverão estar curvar, dobrar e cortar chapas e barras de metais.

Ao todo, são 312 vagas abertas para este início de semana. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, pode se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.