Mães de Sobradinho ganham festa

Centenas de pessoas participaram do evento alusivo ao Dia das Mães realizado neste sábado (7) pelo Instituto Espírito de Luz, Organização Não Governamental (ONG) voltada, principalmente, para atividades de associações de defesa de direitos sociais. O evento teve o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF).

Presente à festa, o vice-governador Paco Britto, acompanhado de sua esposa, Ana Paula Hoff, e do administrador de Sobradinho, Osmar da Silva Felício, recebeu várias autoridades, entre elas, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF, coronel Alan Alexandre Araújo; o ex-governador do DF José Roberto Arruda; o deputado distrital João Cardoso e a ex-secretária de Justiça e Cidadania Marcela Passamani.

Centenas de pessoas aproveitaram as atividades em homenagem às mães em Sobradinho | Fotos: Divulgação/PC Chaves

Paco Britto destacou o apoio do GDF ao evento, ratificando a importância de levar o governo para perto das pessoas. “Essa interação do governo com a comunidade é muito importante”, disse, após tomar a vacina contra a influenza, disponibilizada na administração para os visitantes.

O administrador de Sobradinho concordou com o vice-governador. “Este evento social é muito bem recebido pela comunidade, pois traz serviços básicos, como retirar a carteira de identidade”, pontuou Osmar.

Famílias inteiras aproveitaram a data para colocar em dia os serviços básicos disponibilizados por vários órgãos do governo e também se divertir e se cuidar no espaço especialmente reservado em frente à administração regional da cidade. Lá, a população contou com diversas atividades, entre elas, as destinadas ao cuidado pessoal, como corte de cabelo e maquiagem, oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF).

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e vários outros órgãos do GDF participaram do evento | Foto Divulgação PC Chaves

A barraca do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fez a festa, principalmente, da criançada, que disputava para tirar fotos com o mascote da PMDF. Demonstrações dos materiais utilizados no socorro pré-hospitalar; manobra de recuperação cardiopulmonar (RCP); além das viaturas e mangueiras dos veículos da CBMDF foram outras atrações encontradas na tenda dos militares.

Saúde

Na área da saúde, o agendamento de exames de mamografia foi um dos mais procurados, como conta a artesã Edna Martins, 59 anos, uma das 300 mulheres que buscaram o serviço, no local, na tenda da secretaria. Aliviada com a marcação, Edna tranquilamente andava no espaço entre as tendas, segurando uma sombrinha para proteger-se do sol, e acompanhada do sobrinho Luís Eduardo Martins, 20.

Nascido em Sobradinho, Luís Eduardo elogiou o evento. “Muito bom. A união de todos, governo e sociedade, é muito importante. A comunidade estava isolada socialmente, devido à pandemia. Sobradinho sempre teve eventos e hoje resgatamos esta característica da cidade”, valorizou o técnico de informática, que já havia visitado os estandes do Corpo de Bombeiros, do Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) e a Carreta da Mulher.

No espaço da festa, também estavam instaladas as tendas da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa); da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb); da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF); da Vigilância Sanitária; do Na Hora; do Posto Avançado do Banco de Brasília (BRB), bem como as das secretarias de Cultura; de Turismo e da Justiça e Cidadania, com atendimento psicológico e assistência social.

Flores

As mães que passaram pela tenda do Instituto Espírito de Luz levaram lembranças: vasos com mudas de flores e lixas para unha. Segundo a presidente da empresa, Milda Moraes, esta foi a primeira ação social do instituto em parceria com o GDF. “Já vinha dialogando com o vice-governador Paco Britto [sobre a ação social] e, aí, ele nos chamou e surgiu a iniciativa deste primeiro evento em parceria com o governo”, revelou. Ainda de acordo com ela, cerca de 500 vasos foram distribuídos às mães ao longo do dia. Na equipe, 12 pessoas trabalhavam também na produção de mandalas, para que as crianças pudessem presentear as mães.

Os pequenos se divertiram também com os brinquedos infláveis e se deliciaram com as guloseimas, como pipoca e algodão-doce.