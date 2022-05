Fim da poeira: via que liga Taquari e Varjão ganha asfalto novinho

Uma estrada curta – de pouco mais de 1 km de extensão – mas que fará toda a diferença para milhares de moradores do Setor Habitacional Taquari, Lago Norte e Varjão. O governador Ibaneis Rocha inaugurou, neste sábado (7), a via de ligação Taquari/Varjão, obra concluída pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A nova pista permitirá o acesso rápido dos residentes no Taquari aos bairros vizinhos, inclusive beneficiando estudantes da região | Fotos: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Com a presença de autoridades e administradores regionais, Ibaneis Rocha cortou uma fita simbólica liberando a pista para circulação. “Esta foi uma obra que teve de ser feita com muito cuidado, por causa das questões ambientais. Cumprimos todas as exigências do Brasília Ambiental e hoje está entregue à comunidade” explicou o governador. “Percebo aqui a satisfação dos moradores, até mesmo pela quantidade de famílias presentes na inauguração”. O investimento do governo na via foi de R$ 2 milhões.

Conforme lembrou o diretor-presidente do DER , Fauzi Nacfur, a nova pista permitirá o acesso rápido dos residentes no Taquari aos bairros vizinhos, inclusive beneficiando crianças da região. “Filhos dos moradores do Taquari estudam nas escolas da redondeza e o acesso era por meio de uma pista de terra improvisada ou tinham de ir até próximo ao Colorado. Essa nova via melhora a vida de muita gente”, afirmou.

Sujeira e longo trajeto

Entre as beneficiadas, também está uma antiga moradora dali. A aposentada Jocyleia Serrate, 72, está há 25 anos no setor habitacional e confessou que passava por transtornos. “A minha chácara é uma das primeiras daqui e as janelas viviam cheias de poeira, sujas, por conta da estrada de chão. Sem contar a volta que tinha que dar ao vir de Sobradinho”, revelou. “Agora, chego no Lago Norte e na Saída Norte em cinco minutinhos. Essa estrada nova é uma benção”, comemora.

O administrador do Lago Norte, Anderson Toledo, foi outro a comentar as facilidades que a nova via traz. “É 1,2 km que vai fazer toda a diferença para a comunidade do nosso bairro e do Varjão. A gente estima que aproximadamente 20 mil pessoas serão beneficiadas. Agora, teremos um deslocamento rápido e com segurança”, observou, ao lembrar que o Taquari pertence à região que ele administra.

A obra incluiu, além da pavimentação, a execução de sistema de drenagem, meios-fios, ondulações, grama e sinalizações horizontal e vertical. Também participaram da cerimônia as deputadas federais Flávia Arruda e Celina Leão, o administrador do Varjão, Daniel Crepaldi, o ex-administrador do Lago Norte Marcelo Ferreira e o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro.