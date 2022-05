Em encontro com evangélicos, Ibaneis Rocha destaca respeito a igrejas

Um encontro com pastores evangélicos em um templo de Samambaia foi o primeiro compromisso do governador Ibaneis Rocha neste sábado (7). Acompanhado do vice-governador Paco Britto, o chefe do Executivo local foi recebido por membros do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev), que reúne 3 mil lideranças religiosas de todo o DF.

Ibaneis Rocha cumprimentou fiéis e participou de uma oração na sede da Igreja Presbiteriana Renovada | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Na sede da Igreja Presbiteriana Renovada, Ibaneis Rocha cumprimentou fiéis e participou de uma oração. “Essa união que criamos entre o Governo do Distrito Federal e as igrejas tem sido muito importante não só para a nossa gestão, mas para a população. Esse vínculo traz tranquilidade, harmonia, coisas boas para todos nós”, ressaltou. “Então, fico muito feliz de nos reunirmos com o conselho de pastores mais uma vez”.

O presidente do Copev, pastor Josimar Silva, destacou o apoio dado pelo governo no período de pandemia, oferecendo alternativas para os cultos e reuniões. “Foi um momento difícil, de muitas restrições, mas hoje percebemos que as igrejas e a presença dos fiéis aumentaram. Fomos abençoados”, pontuou. O conselho organiza, no dia 11 de junho, o evento Marcha para Jesus, em Brasília.

Participaram do evento também a deputada federal Flávia Arruda e o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente.