Viaduto do Recanto das Emas atinge 65% da obra executados

O governador Ibaneis Rocha visitou, na manhã deste sábado (7), as obras do viaduto do Recanto das Emas/Riacho Fundo II. Uma construção que vai beneficiar cerca de 80 mil motoristas das duas cidades e que já atingiu 65% de execução pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Em companhia da deputada federal Flávia Arruda, o governador Ibaneis Rocha subiu em uma passarela e observou os trabalhos em andamento | Foto: Renato Araújo/Agência Brasília

Em companhia da deputada federal Flávia Arruda, Ibaneis subiu em uma passarela de pedestres e observou todo o trabalho que está sendo feito no elevado. “Esta é uma obra pedida pela população há 20 anos e vai facilitar a vida de milhares de pessoas que passam por aqui”, observou o chefe do Executivo local. “Agora, estamos buscando recursos também para fazer o asfaltamento desde o balão de entrada do Recanto das Emas até o balão do Periquito, no Gama, para que a gente possa ter essa obra completa”, complementou.

Segundo informações do diretor-presidente do DER, Fauzi Nacfur, a pista que passa debaixo do viaduto no sentido Gama será liberada para o trânsito dos veículos no fim de junho. O investimento do governo no elevado é de R$ 30,9 milhões e 400 empregos foram gerados na empreitada.

Flávia Arruda lembrou, na ocasião, os constantes congestionamentos na região, que logo serão superados. “Esse viaduto vai desafogar o trânsito não só para as duas cidades, mas para quem segue sentido Gama e Santa Maria. É uma obra fundamental, das mais esperadas, e o governo está de parabéns por fazer essa entrega”, afirmou a deputada. O secretário de Governo, José Humberto Pires, também acompanhou a visita ao elevado.