Governo de SP homenageia José Saramago em ação no Museu da Língua Portuguesa

O governador Rodrigo Garcia inaugurou neste sábado (7), no Museu da Língua Portuguesa, a Instalação O Conto da Ilha Desconhecida, em homenagem ao escritor português José Saramago, cujo centenário é comemorado em 2022. Na ocasião, o governador, a Fundação Roberto Marinho e a Câmara Municipal de Coimbra assinaram um protocolo de intenções para a criação do Polo Europeu do Museu da Língua Portuguesa em Portugal.

“Estamos celebrando a Semana da Língua Portuguesa com duas importantes iniciativas. Por meio de um protocolo de intenção assinado hoje vamos estabelecer um novo Polo do Museu da Língua Portuguesa para a comunidade europeia lá em Portugal, na cidade de Coimbra. E estamos celebrando, com a exposição de José Saramago, grande escritor da língua portuguesa, prêmio Nobel, e que nos inspira com a sua literatura instigante e questionadora”, afirmou Rodrigo.

A Instalação O Conto da Ilha Desconhecida consiste em uma barca inflável, livremente inspirada na história do livro infantojuvenil de mesmo nome. O público poderá visitar gratuitamente a ocupação até 24 de julho, no Saguão B.

Todo o ambiente foi construído e desenvolvido pela companhia teatral Pia Fraus, que tem uma trajetória reconhecida de performances para o público infantil. Durante todo o período de exposição, será promovida uma série de oficinas e atividades, dialogando com a barca cênica e as temáticas abordadas no livro homenageado e outras obras de Saramago.

O projeto tem como foco as crianças e jovens, que não são considerados leitores assíduos da obra de Saramago, único autor em língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Ele é responsável por clássicos como A Caverna e O Evangelho Segundo Jesus Cristo. A proposta é proporcionar uma experiência cenográfica imersiva, que poderá ser usufruída de forma lúdica pelo público, principalmente as crianças.

A Instalação O Conto da Ilha Desconhecida é uma parceria do Museu da Língua Portuguesa com a Companhia das Letras, editora de Saramago no Brasil, e a Fundação Saramago, que apoia as ações do centenário do autor em todo o mundo.

A abertura da Ocupação ocorreu no último dia das celebrações do Dia Internacional da Língua Portuguesa, que tiveram início na quinta-feira (5).

Criação do Polo Europeu do Museu da Língua Portuguesa

O objetivo da parceria firmada entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Câmara Municipal de Coimbra e a Fundação Roberto Marinho é promover a difusão e a celebração do idioma, língua nativa de 280 milhões de pessoas e o quinto mais falado no mundo. A cerimônia foi transmitida ao vivo simultaneamente no Brasil e em Portugal.

“Este acordo é o primeiro passo para a real e definitiva internacionalização da instituição, do seu conteúdo e da sua programação. Penso que, assim, iremos contribuir para uma valorização ainda maior do principal patrimônio cultural da lusofonia, a língua portuguesa”, destacou o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão.

Sede de uma das mais antigas universidades da Europa, Coimbra é uma das mais importantes cidades de Portugal, no contexto cultural e histórico. Um dos objetivos é que o Polo Europeu do Museu da Língua Portuguesa compartilhe propostas de novos conteúdos com a instituição do Governo de São Paulo.

A parceria visa, ainda, promover a troca de experiências no desenvolvimento do museu em diversos segmentos, como arquitetura, museografia, curadoria, tecnologia, acessibilidade, educativo e comunicação.