Fapeam e Sedecti tratam de ações para fortalecer a ciência, tecnologia e inovação no Amazonas

As ações relacionadas à CT&I devem ocorrer nos próximos meses

A direção da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) recebeu, nesta sexta-feira (06/05), a comitiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), na sede da Fapeam, no bairro Flores, zona centro-sul. O encontro teve o objetivo de compartilhar com o novo secretário Angelus Figueira, programas e ações da Fundação.

Entre as atividades apresentadas está a Solenidade de Celebração dos 19 anos da Fapeam, que ocorrerá no dia 18 de maio, e o Fórum do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) realizado em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti), em Manaus, no mês de junho.

Outra pauta do encontro foi a realização de seminários voltados para divulgar resultados e avanços das pesquisas, em andamento e concluídas nas diferentes áreas do conhecimento, desenvolvidas com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fapeam.

A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, destacou a determinação do Governador Wilson Lima para que os órgãos da administração direta e indireta atuem de forma conjunta. “Trabalharemos fortemente, também, com a equipe do secretário Angelus para fortalecer ainda mais a política pública de ciência, tecnologia e inovação no estado do Amazonas. A nossa conversa girou em torno disso, de como podemos trabalhar e intensificar essas ações”, disse.

Para o secretário Angelus Figueira, a parceria entre as duas instituições resulta em ações de um governo que pensa em soluções para o povo. “Não existe solução sem ciência e tecnologia. Essa é uma visão moderna de governar o Amazonas. Esse é o caminho para o desenvolvimento econômico voltado para o conhecimento científico e tecnológico para o Estado”, disse.

Também participaram da reunião, pela Fapeam, a diretora técnico-científica Márcia Irene Mavignier; o diretor administrativo-financeiro Luiz Ferreira Neves Neto. Da Sedecti, o secretário executivo de desenvolvimento econômico, Valdenor Cardoso; e o chefe de gabinete, Diego Mota.