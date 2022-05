Maiores de 60 anos começam a tomar a quarta dose da vacina contra a covid

Nesta sexta-feira (6), o Distrito Federal começou a aplicar a segunda dose de reforço – quarta dose – da vacina contra a covid-19 para pessoas a partir dos 60 anos. A imunização é feita quatro meses após a primeira dose de reforço e pode ser com os imunizantes da Pfizer, Janssen e AstraZeneca.

Carmem Rosa, 65 anos | Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF

A procura pelo imunizante contra o coronavírus aumentou o fluxo de pessoas nas unidades básicas de saúde, tendo em vista que até a quinta-feira (5), a quarta dose era disponibilizada apenas para idosos a partir dos 70 anos ou imunossuprimidos. A lista dos locais de vacinação pode ser consultada no site da Secretaria de Saúde ou neste link .

Luciene Rossi, 61 anos, que foi até a UBS 2 da Asa Norte, na 114 Norte, preferiu ir no primeiro dia na expectativa de contar logo com a proteção que a vacina proporciona. “Eu achei excelente liberar logo, porque ainda há casos da doença e registros de morte, embora bem menores. Somente a vacina nos dá proteção. Hoje, fico super feliz em receber mais uma dose”, afirma.

Para Carmem Rosa, 65 anos, a liberação da quarta dose traz muita alegria e esperança de dias melhores. “Fiquei muito feliz, a vacina me deixa mais sossegada para viajar, sair de casa. Me sinto mais segura. Eu estava ansiosa pela quarta dose e foi uma surpresa boa ter saído agora”, diz.

Na UBS 1 da Asa Sul, na 612 Sul, também houve aumento no fluxo de idosos buscando a quarta dose e a vacina de influenza. Dona Maria Cidália de Oliveira, 71 anos, aproveitou a ida até a unidade para tomar os dois imunizantes. “Eu venho quantas vezes forem necessárias me vacinar, porque o importante é ter saúde. Eu acho que é melhor se prevenir do que ficar chorando depois”, avalia. Dona Maria Salomé de Oliveira, 71 anos, compartilha do mesmo pensamento. “Tomei logo as duas vacinas para ficar com a saúde em dia, totalmente protegida”, comemora.

Elcimar Moreira e Maria Salete Moreira são casados há 50 anos e foram tomar a quarta dose com muita alegria

Elcimar Moreira, 77 anos, e Maria Salete Moreira, 70 anos, são casados há 50 anos e foram tomar a quarta dose com muita alegria. “Tivemos covid antes da vacina, graças a Deus não foi grave, apenas sintomas leves. Mas temos a consciência do quanto é importante manter todas as vacinas em dia”, ressalta o marido.

*Com informações da Secretaria de Saúde