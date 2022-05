Área central de Brasília terá intervenções no trânsito

Eventos neste fim de semana alteram o trânsito na área central de Brasília. Para garantir a segurança viária, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai fazer intervenções nas proximidades dos eventos. Veja abaixo todas elas:

Passeio ciclístico

Na manhã deste sábado (7), na SHIS QI 5 do Lago Sul, o Colégio Mackenzie realiza o Passeio Ciclístico 2022, das 9h às 10h30.

Imagens: Divulgação/Detran-DF

Passeio motociclístico

Ainda no sábado pela manhã, haverá passeio motociclístico em comemoração ao Dia Internacional do Motociclismo Feminino. A concentração está prevista para as 8h30, na Praça do Cruzeiro, e a saída às 10h, com retorno previsto para as 11h.

A Unidade de Motociclistas Operacionais de Trânsito do Detran acompanhará todo o percurso: da Praça do Cruzeiro pela Via S1, seguindo até a Praça dos Três Poderes, depois pela Via JK, a Ponte JK até o balão do Jardim Botânico, retornando pelo mesmo caminho, pegando ao final a Via N1 e finalizando no ponto de encontro inicial.

Show na Praça das Fontes

Já na tarde de sábado, a partir das 16h, o Detran controlará o trânsito de veículos no Parque da Cidade e adjacências, em razão do show do Natiruts e Baco Exu do Blues, na Praça das Fontes, Estacionamento 9.

Haverá controle de travessia de pedestre para a segurança dos participantes do evento. Além disso, não será permitido estacionamento em locais proibidos ou que prejudiquem a fluidez nas vias e coloquem em risco a segurança no trânsito.

Para aqueles que optarem por ir de carro próprio, o Detran recomenda o uso dos estacionamentos 2, 3, 4, 7, 8 e 10.

Corrida do Dia das Mães

E no domingo, a partir das 7h, as equipes de fiscalização de trânsito do Detran atuarão no Eixo Monumental, na Corrida do Dia das Mães Venâncio 2000. A largada será no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano – antigo Espaço Funarte de Brasília –, seguindo até a Praça do Cruzeiro. A expectativa é de que cerca de 600 pessoas participem do evento.

O Detran pede que os condutores redobrem a atenção ao transitar pelas referidas localidades.

*Com informações do Detran-DF