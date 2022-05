Ação do Maio Amarelo leva alerta ao público do Parque da Cidade

A Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT) e a Unidade de Trauma do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) promovem neste sábado (7) uma ação integrada pela conscientização quanto ao Maio Amarelo – campanha mundial de conscientização a prevenção ao acidente de trânsito, que este ano tem como tema “Juntos salvamos vidas.”

“Colocar o cinto de segurança durante o início de uma viagem e solicitar que passageiro faça o mesmo pode fazer a diferença na vida de uma pessoa” Wellington Santos, cirurgião de trauma do HBDF e diretor regional da SBAIT

Realizada em parceria com Samu, Detran-DF e Grupo Especializado de Atendimento ao Trauma (GEAT), a ação deste sábado vai ocorrer no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, com início às 8h e seguindo até as 12h, no estacionamento 10.

Para Wellington Santos, cirurgião de trauma do HBDF e diretor regional da SBAIT, a iniciativa tem como objetivo promover informações preventivas quanto aos acidentes. “Colocar o cinto de segurança durante o início de uma viagem e solicitar que o passageiro faço o mesmo pode fazer a diferença na vida de uma pessoa”, afirma.

“No Hospital de Base, no ano de 2021, foi atendida uma média mensal de 800 pacientes graves, vítimas de lesão no trânsito. Podemos mudar e vamos mudar esta estatística”, assegura o médico.

Em 2021, o Hospital de Base atendeu uma média mensal de 800 pacientes graves, vítimas de lesão no trânsito | Fotos: Davidyson Damasceno/Iges-DF

No evento, o Detran abordará o tema dos acidentes com ciclistas, parte do grande público do Parque da Cidade, e o Samu apresentará oficinas com simulações sobre primeiros-socorros e retirada da cena. As ligas de emergência e trauma realizarão oficinas em reanimação cardiorrespiratória (RCP) para a população em geral.

Ações preventivas são muito importantes para a conscientização da sociedade acerca de problemas evitáveis, como explica Mariela Souza de Jesus, diretora-presidente interina do Iges-DF, gestor do HBDF. “Como o Hospital de Base é uma das maiores referências em traumatologia do Centro-Oeste, temos conhecimento sobre a grande quantidade de vítimas de acidentes de trânsito, muitas vezes evitáveis”, ela diz.

Além disso, acrescenta a diretora, “entendemos a importância fundamental de um primeiro atendimento correto nos primeiros-socorros, e essa ação promove tanto a conscientização quanto informações de como agir.”

O objetivo do movimento Maio Amarelo, coordenado pelo poder público e pela sociedade civil, é de colocar em evidência o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

*Com informações do Iges-DF