Ação digital associa características maternais a monumentos de Brasília

Nesta sexta-feira (6), a Administração Regional do Plano Piloto divulgou em suas redes sociais a ação digital Mães Monumentais em homenagem ao Dia das Mães, a ser comemorado no domingo (8). A iniciativa associa os monumentos de Brasília com características maternais.

A ação digital Mães Monumentais foi criada em homenagem ao Dia das Mães, comemorado no domingo (8) | Arte dos cards: Îagûara Flor/Ascom ARPP

As artes têm feito sucesso nas redes e os internautas têm pedido mais monumentos. A equipe de comunicação da administração do Plano Piloto, responsável pela criação das artes, anunciou que mais cards serão divulgados amanhã.

“A minha mãe é a Rodoviária”, comentou Victor Maia, na postagem no Instagram. O card da Rodoviária é acompanhado dos dizeres: “Mãe Rodoviária – Um coração tão grande que sempre cabe mais um”. Já a internauta Daniela Luciana comenta: “Me sinto a mãe Memorial JK e queria ser mais a Cine Brasília. Amei o post! ” A mãe Memorial JK é descrita como a “mamãe que lembra de tudo! Inclusive, você já lavou a louça? “. Já a mãe Cine Brasília é aquela que está “sempre por dentro do que acontece na telinha e na telona! Super cult ela”.

Ilka Teodoro, a administradora regional do Plano Piloto, comentou que “amou a brincadeira” e se sente um misto das mães Torre de TV, UnB, Rodoviária do Plano Piloto e Memorial JK. Para conhecer como é o perfil de cada mãe monumental e saber que mãe é você ou com qual monumento a sua mãe se parece, basta acessar as redes da administração ( Instagram e Facebook ).

*Com informações da Administração Regional do Plano Piloto