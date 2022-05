Pintura gestacional e fotos homenageiam mães no Hospital de Santa Maria

As comemorações pelo Dia das Mães no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) contaram com diversas atividades nesta semana. Foram promovidos ensaios fotográficos, pinturas gestacionais e outras ações como forma de homenagear as mulheres e humanizar o atendimento.

Cada recém-nascido foi avaliado previamente à realização dos ensaios: saúde em primeiro lugar | Foto: Divulgação/Iges-DF

Na Unidade de Cuidados Intermédiários, as mamães ganharam massagem e puderam ouvir música ao som do violão tocado por um terapeuta ocupacional que trabalha no local. Também teve ensaio fotográfico com uma decoração cheia de rosas.

“O ensaio foi realizado com o intuito de homenagear as mães dos bebês internados na UTI Neonatal, que, em meio a incertezas, medos e inseguranças, lutam bravamente ao lado dos seus pequenos milagres” Michelle Donadeli, chefe de Serviços de Enfermagem da UTI Neonatal

Na maternidade, as gestantes ganharam pinturas na barriga que reproduziam o bebê na posição fetal para o nascimento. Caroline Medeiros Vieira, enfermeira obstetra que atua no Hospital Regional de Ceilândia, foi responsável pelos desenhos. “Estou entregando um pouquinho do carinho em nome da enfermagem. As mães merecem”, disse.

Na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, foi promovido um ensaio fotográfico chamado deMamães de Pequenos Milagres. “O ensaio foi realizado com o intuito de homenagear as mães dos bebês internados na UTI Neonatal, que, em meio a incertezas, medos e inseguranças, lutam bravamente ao lado dos seus pequenos milagres”, contou a chefe de Serviços de Enfermagem da UTI Neonatal, Michelle Donadeli.

As gestantes ganharam pinturas na barriga que reproduziam o bebê na posição fetal para o nascimento | Foto: Davidyson Damasceno/Divulgação

Ações em prol da humanização, tanto dos profissionais quanto das pacientes, são muito importantes no trato hospitalar, como explica Mariela Souza de Jesus, diretora-presidente interina do Iges-DF. “Cada ação realizada para as mães pelas equipes do HRSM reflete na recuperação e na melhoria dos envolvidos” contou.

As técnicas em enfermagem da UTI Neonatal organizaram os cenários e as decorações, tomando todas as medidas e cuidados necessários.

Para fazer os ensaios, cada recém-nascido foi avaliado previamente para constatação de que seu quadro clínico encontrava-se estável. Os bebês foram posicionados com auxílio da equipe de fisioterapia e todos os itens utilizados nos cenários foram higienizados antes e após cada bebê fotografado.