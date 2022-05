Transporte ampliado para jogo entre Flamengo e Botafogo

Os torcedores que forem ao jogo entre Flamengo e Botafogo, marcado para as 11h deste domingo (8), no Estádio Nacional Mané Garrincha, contarão com mais opções para se deslocar.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade elaborou um plano operacional para atender a demanda extra de passageiros e implementará mais viagens nas linhas que circulam nas proximidades do estádio e naquelas que saem da Rodoviária do Plano Piloto. O reforço ocorrerá nos horários de início e término do jogo.

Ao término da partida, caso necessário, o Metrô-DF também terá reforço no número de trens saindo da Estação Central.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade