Paradas de ônibus em estrada vicinal ganham abrigos em Ceilândia

O desconforto de esperar por um ônibus debaixo do sol quente ou sob chuva vai deixar de ser realidade para os moradores do Núcleo Rural Boa Esperança, em Ceilândia. Esta semana, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do programa GDF Presente, começou a instalar abrigos em três paradas da VC-321.

Estruturas garantem sombra para os dias de sol e proteção para quando chove | Foto: GDF Presente

Equipamentos foram doados pela Administração Regional de Samambaia

A estrada vicinal fica no início da rotatória da DF-190, que dá sentido a Santo Antônio do Descoberto, município do Entorno. Por ali circulam os moradores do núcleo rural e trabalhadores de uma granja. Os equipamentos públicos foram doados pela Administração Regional de Samambaia.

De acordo com o administrador de Ceilândia, Cláudio Ferreira, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) fez um estudo para posicionar os equipamentos. “Esses abrigos vieram no momento certo, pois dão conforto e segurança quanto ao clima a trabalhadores e estudantes que usam o transporte público na região”, avalia.

Mais conforto

A escolha dos pontos de instalação dos abrigos se deu pelas paradas de maior concentração de usuários. O primeiro foi construído em frente à granja. O segundo, próximo à entrada da Fazenda Babaçu, no Setor Jiboia, e o terceiro em frente ao Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança.

"Era muito ruim porque as pessoas esperavam os ônibus e ficavam expostas ao tempo; agora será bem mais confortável", afirma o coordenador do Polo Rural do GDF Presente, Manoel Castro.

O pedreiro Sebastião Andrade, 29 anos, mora no Núcleo Rural Boa Esperança e presta serviços na área urbana de Ceilândia. Usuário de transporte público para ir e voltar do trabalho diariamente, ele percebe que o espaço coberto faz diferença. “Agora ficou bem melhor, porque evita de a gente ficar exposto ao sol direto ou se molhar na chuva”, reforça.