Mães ceilandenses recebem homenagem

Na manhã desta sexta-feira (6), diante de um público formado por cerca de 200 mães ceilandenses, o Governo do Distrito Federal (GDF) foi elogiado publicamente pela fundadora do Instituto Solidário de Ceilândia, líder comunitária Helena Farias – mais conhecida como Heleninha –, pelas benfeitorias realizadas pela atual gestão na região. O evento realizado na sede da entidade foi alusivo ao Dia das Mães, comemorado neste domingo (8).

Entre outros benefícios citados, que impactaram positivamente os moradores, destaque para a Unidade Básica de Saúde (UBS) 15, situada na QNR 02 – inaugurada em novembro do ano passado, pelo governador Ibaneis Rocha –, o Terminal Rodoviário, bem como os programas sociais Cartão Gás e Cartão Prato Cheio.

O vice-governador Paco Britto ressaltou o trabalho social desenvolvido por Heleninha, fundadora do Instituto Solidário de Ceilândia: “É um dos trabalhos mais bonitos do DF” | Fotos: Vinicius de Melo/Agência Brasília

“Sempre tem nos ajudado dentro do possível”, pontuou Heleninha, referindo-se ao governo Ibaneis Rocha e Paco Britto. “Eu nunca vi um vice trabalhar tanto. Paco é um trator com sua equipe”, brincou.

Heleninha desenvolve trabalho social há 33 anos. Segundo ela, a entidade atende, por mês, 3 mil famílias. Na sede, de duas a três vezes mensais, a comunidade é beneficiada com cestas, café da manhã, brindes, entre outras ações.

Presente ao encontro, a dona de casa Maria Helena Santos da Silva, 27 anos, concordava com o discurso da líder comunitária, referente à parceria do GDF com o Instituto. “Gosto desta parceria. É uma alegria, pois sempre tem algo para nos ajudar”, contou. Mãe do Miguel Henrique, de 1 ano e 4 meses, e da Fernanda Helen, 8 anos, a moradora da QNR 05 aguardava ansiosa pela surpresa reservada às convidadas desta sexta-feira.

Festividade



Além de um reforçado lanche – cachorro-quente, bolo, suco e refrigerante –, todas as mães receberam flores e lembranças distribuídas pela equipe do Instituto e também pelo vice-governador Paco Britto e sua esposa, Ana Paula Hoff, presentes ao evento.

Representando o governador Ibaneis Rocha, Paco fez questão de ressaltar o trabalho social desenvolvido por Heleninha e equipe. “É um dos trabalhos mais bonitos do DF”, valorizou, após parabenizar as mães ceilandenses. Por sua vez, Ana Paula presenteou Heleninha com um vaso de orquídeas brancas, em nome de todas mães. “Meu maior sacerdócio é ser mãe. Temos que comemorar e agradecer”, frisou Ana Paula.

O Instituto Solidário de Ceilândia atende, por mês, 3 mil famílias

Prestigiou também o evento o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), deputado distrital Rafael Prudente, que ratificou sobre as ações positivas do GDF. “Conseguimos trazer muitos benefícios para as pessoas”, disse. O ex-deputado Benício Tavares também elogiou o trabalho do vice-governador, afirmando que Paco “é incansável em ajudar a comunidade”.

A reunião festiva contou com músicas religiosas e orações, além da presença do diácono da paróquia local, João Batista.

Instituto

O Instituto Solidário de Ceilândia, segundo Heleninha, foi o primeiro a ser registrado na cidade, no dia 26 de novembro de 1990. Com o lema capacitar e alimentar, a líder comunitária procura distribuir as cestas aos que mais precisam e incentivar principalmente as mães para fazerem cursos profissionalizantes. A instituição atende cinco setores mais carentes da sociedade, que englobam a expansão do Setor O, o Setor O, a QNQ, a QNR e o Sol Nascente.