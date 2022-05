Reforço na segurança para o clássico entre Flamengo e Botafogo

Brasília será palco de mais um jogo esperado por muitos torcedores. O clássico Flamengo e Botafogo será realizado no domingo (8), às 11h, no Estádio Nacional de Brasília, sob esquema de segurança e reforço no policiamento. Para garantir a integridade e organização de cerca de 55 mil pessoas – estimativa de público, segundo organizadores do evento –, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) planejou um esquema de segurança para pedestres e para melhor fluidez do trânsito.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atuará nas imediações da área do estádio e internamente. Equipes de policiais militares farão também a escolta dos times e árbitros até o local do jogo e no retorno à área de concentração.

No planejamento, a organização do estádio mapeou os portões de acesso de forma a separar os torcedores das equipes distintas, que poderão entrar a partir de 9h. A sugestão dos organizadores é que os botafoguenses entrem pelos portões 6 e 7 localizados perto do Ginásio Nilson Nelson e os flamenguistas acessem o estádio pelos portões 10 a 18, próximos à região do Brasília Shopping.

Trânsito

No dia do campeonato, a partir das 7h, o Comando de Policiamento de Trânsito (Cptran) da PMDF estará no local sinalizando e organizando o fluxo de veículos, bem como posicionando o policiamento para fiscalização de trânsito nas áreas previamente impactadas por infrações de estacionamento irregular.

Imagens: Divulgação/SSP-DF

A Via Contorno do Estádio Nacional de Brasília (ENB), na altura do estacionamento leste, ficará em sentido duplo até a rotatória do autódromo. O trecho entre a rotatória do autódromo e a Curva do Chinelo, próximo ao autódromo, ficará em sentido único, anti-horário.

A área destinada aos serviços de transporte individual de passageiro (Stips) estará na altura do estacionamento do Ginásio Nilson Nelson. O estacionamento do Planetário será destinado exclusivamente ao serviço de táxi. “A fluidez e segurança também dependem de cada pessoa; e, para isso, recomendamos aos torcedores que utilizem transporte público, táxi ou transporte por aplicativo, descongestionando assim o perímetro da região”, ressaltou o chefe da Seção de Planejamento, Operação e Instrução da PMDF, major Argeu Araújo.

A recomendação àqueles que forem de carro próprio é utilizar o estacionamento privado do estádio ou nos seguintes estacionamentos públicos: Via S1, no Centro de Convenções; Via N1, aos fundos do Centro de Convenções; n° 12 e n° 13 do Parque da Cidade; Torre de TV/ Funarte; SCN/SHN/SRTVN; do CMB e TCDF/Palácio do Buriti.

Quem acessar os estacionamentos do Parque da Cidade, do Centro de Convenções, do Planetário e da Funarte, contará com pontos de travessia nas vias S2 e S1 (na altura do Estacionamento nº 13, do Parque da Cidade) e na Via N1 (altura do Planetário). Também será implantada travessia de pedestres na via Contorno do Estádio, para quem vier da Rodoviária e da W3 Norte.

Devido ao jogo de futebol, a região estará impactada, portanto é importante que a população e o público do evento estejam atentos às orientações do policiamento ostensivo de trânsito. “A dica é evitar a área central do Eixo Monumental das 9h às 11h, momento compreendido entre a abertura dos portões até o início da partida. Na dispersão, na altura do estacionamento leste, a via ficará em sentido único, em direção à rotatória do Autódromo, o que se dará por volta das 13h”, ressalta o major Argeu.

O Detran atuará, especialmente, no apoio ao Cptran, fiscalizando, por meio de patrulhamento, as imediações do Estádio Nacional, para coibir irregularidades. Também serão fixados painéis com mensagens, a fim de orientar o público. “No dia do jogo, paralelamente, ocorrerá a corrida de rua em comemoração ao Dia das Mães, saindo da Funarte, com largada prevista para as 7h – o que ressalta a importância de evitar o Eixo Monumental”, lembra o chefe da Unidade de Planejamento Operacional de Trânsito do Detran, Rodrigo Anjos.

Torcedores

Haverá torcidas organizadas no jogo Botafogo e Flamengo, mas ambas não terão deslocamento concentrado.

Os representantes das torcidas foram informados que não será permitida a entrada de torcedores com instrumentos musicais e bandeiras com hastes. As faixas estão autorizadas desde que sejam apresentadas até uma hora de antecedência do início do jogo.

As torcidas organizadas serão posicionadas em locais específicos e separadas na arquibancada superior. Os torcedores do Botafogo estarão dispostos na arquibancada superior da Ala Sul; os flamenguistas, nas arquibancadas superiores da Ala Norte, Ala Nascente e parte da Ala Poente e, ainda, ao longo de toda arquibancada inferior. Todos serão orientados nesse sentido antes do início da partida.

“Contamos com a colaboração de todos e, no caso de qualquer intercorrência, recomendamos procurar um policial militar mais próximo. Solicitamos ainda que as pessoas que estiverem presentes no jogo estejam atentas a seus pertences pessoais, como relógios, celulares, bolsas e carteiras”, frisa o chefe de Planejamento do Departamento de Operações (DOP) da PMDF, tenente-coronel Hudson Onofre.

*Com informações da SSP