Mais calçadas e acessibilidade na Quadra 6 do Setor Comercial Sul

A Quadra 6 do Setor Comercial Sul (SCS) do Plano Piloto, que fica em frente à W3 Sul, será reformada após decisão do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan). O colegiado aprovou, por unanimidade, em reunião virtual nesta quinta-feira (5), o projeto de requalificação do local, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

Projeto prevê medidas como reorganização de vagas de estacionamento e mais acessibilidade, com novo padrão de calçadas e melhorias de rampas | Imagens: Divulgação/Seduh

A proposta prevê a instalação de um novo padrão de calçadas, com elementos de acessibilidade, melhorias de rampas e travessias de pedestres. Também serão reorganizadas as vagas de estacionamento e criadas áreas de convívio em espaços onde atualmente circulam muitas pessoas, como quiosques e paradas de ônibus.

“A ideia desse projeto é aprimorar ainda mais as intervenções que já estão sendo feitas no Setor Comercial Sul, para garantir mais acessibilidade e as melhorias previstas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial” Mateus Oliveira, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação

O projeto contempla a instalação de sombreiros metálicos semelhantes aos da Praça do Povo, estabelecendo um elemento de referência e identificação no SCS, além de garantir mais sombra durante o dia e iluminação à noite perto dos pontos de ônibus, favorecendo a permanência das pessoas.

A iniciativa ainda prevê canteiros verdes ao longo dos principais percursos de pedestres e a implantação de piso tátil e vagas de bicicleta nos locais de espera. Outro ponto importante é a qualificação das paradas de ônibus, com a implantação de bancos e lixeiras, permitindo que um número maior de pessoas possa aguardar o transporte coletivo com mais conforto.

“A ideia desse projeto é aprimorar ainda mais as intervenções que já estão sendo feitas no Setor Comercial Sul, para garantir mais acessibilidade e as melhorias previstas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial [Pdot]”, informou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Oliveira.

De acordo com o subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura, Vitor Recondo, requalificar a Quadra 6 é importante para beneficiar uma área que possui grande circulação de pessoas. “Aquele trecho, depois da rodoviária, é um dos pontos mais movimentados do Plano Piloto, pois dali partem ônibus inclusive para o Entorno. Então, precisamos qualificar aquele espaço”, ressaltou.

Depois da aprovação no colegiado do Conplan, o projeto será concluído com a incorporação das sugestões e recomendações dos conselheiros para envio à Secretaria de Obras

Relatora do projeto no Conplan, a conselheira e representante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU-UnB) Gabriela Tenório parabenizou a Seduh pela iniciativa de requalificar as áreas públicas de Brasília. “Que a equipe de técnicos da Seduh possa ser estimulada a desenhar mais mobiliário urbano com essas características”, disse.

O projeto será concluído com a incorporação das sugestões e recomendações dos conselheiros. Depois, vai ser enviado para a Secretaria de Obras, que será responsável pela elaboração dos projetos complementares e orçamento das obras.

Parcelamento

O Conplan também aprovou o parcelamento urbano do solo Residencial Fazenda Santa Maria, área prevista no Pdot de 2009 e localizada no Setor Habitacional Meireles, na região administrativa de Santa Maria.

O terreno possui 45,89 hectares, área em que serão criados 17 lotes de uso residencial, comercial e de serviços. A expectativa é que o local receba até 11.013 habitantes.

*Com informações da Seduh