Pesquisa vai apresentar diagnóstico completo da população do DF

Na próxima segunda-feira (9), a Codeplan apresenta os relatórios da maior pesquisa populacional do Distrito Federal. A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021 será divulgada às 11h, no Palácio do Buriti, com novidades como o questionário de identidade de gênero e orientação sexual para maiores de 18 anos e a existência de animais domésticos nos domicílios.

A PDAD apresenta um diagnóstico completo da população do DF; foram visitados mais de 30 mil domicílios para investigar aspectos como migração e condições sociais e econômicas | Foto: Arquivo/Agência Brasília

Realizada a cada dois anos, com algumas ressalvas na última edição em função da pandemia de covid-19, a pesquisa traz um diagnóstico completo da sociedade brasiliense, abordando temas para fornecer um retrato socioeconômico das 33 regiões administrativas da capital.

Nesta edição o estudo tem novidades, como o questionário de identidade de gênero e orientação sexual para maiores de 18 anos, a existência de animais domésticos nos domicílios e questões relacionadas à insegurança alimentar

Considerada a mais importante dentre as pesquisas sociais do DF para subsidiar políticas públicas com eficiência, a PDAD visitou mais de 30 mil domicílios, sua grande maioria em áreas urbanas, a fim de investigar aspectos demográficos, de migração, condições sociais e econômicas, situações de trabalho e renda, características do domicílio, condições de infraestrutura urbana.

A PDAD é efetuada por amostra de domicílios urbanos, selecionados mediante critérios de probabilidade. Sua coleta ocorreu entre os dias 5 de maio e 22 de dezembro de 2021.

O relatório que vai ser divulgado na próxima semana conta com uma ampla seção de resultados, dividida em dois conjuntos de informações. O primeiro aborda as características demográficas dos moradores, como migração, saúde, educação, trabalho e rendimento.

Já o segundo abordará os atributos domiciliares, com informações sobre a infraestrutura dos domicílios e em suas proximidades, os serviços domiciliares e inventário de bens, os locais predominantes de compras, a existência de animais domésticos e situações de insegurança alimentar.

Divulgação da PDAD 2021

Data: segunda-feira, 9 de maio

Horário: 11h

Local: Salão Branco – Térreo, Palácio do Buriti

*Com informações da Codeplan