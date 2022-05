Bombeiros do DF se destacam em competição internacional

Durante os Jogos Mundiais de Bombeiros, em Lisboa (Portugal), o Brasil ganhou destaque graças ao desempenho da equipe Bombeiro Durão, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que enviou 12 atletas – quatro mulheres e oito homens.

Os Jogos Mundiais são considerados a competição de bombeiros mais difícil. As provas simulam tarefas de combate a incêndio urbano e de salvamento em que um bombeiro executa a função que uma guarnição inteira desempenharia.

Confira, abaixo, os resultados obtidos pelos atletas do CBMF na competição, realizada entre os dias 1º e 5 deste mês.

? Major da reserva remunerada Júnior César, instrutor de salvamento e mergulhador de resgate: prata na categoria 50-54 anos;

? Primeiro sargento Bernardo Viegas, mergulhador de regate, instrutor de salvamento e de guarda-vidas do Grupamento de Busca e Salvamento: prata na categoria 40-44 anos;

? Primeira tenente Clara, coordenadora do Curso de Formação de Oficiais e especializada em combate a incêndio florestal: ouro na categoria 30,34 anos;

? Terceira sargento Luiza, monitora de educação física e guarda-vidas do Centro de Formação de Praças: prata na categoria 35-39 anos;

? Terceira sargento Sara Gomez, guarda-vidas do Grupamento de Busca e Salvamento: ouro na categoria 35-39 anos;

? Cabo Rita Ramos, instrutora do Curso de Busca com Cães do Grupamento de Busca e Salvamento: ouro na categoria 18-29 anos.

Arte: Divulgação

*Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF