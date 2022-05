Governo de SP entrega 132 veículos e equipamentos na região de Itapetininga

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia entregou nesta sexta-feira (6), em Itapetininga, 132 veículos e maquinários do Programa Nova Frota SP Não Para destinados a municípios da região de Itapetininga.

“Nós entregamos mais de 132 novos equipamentos para a região do Programa Nova Frota. São 132 equipamentos que vão ajudar os pequenos produtores rurais para manutenção das estradas rurais e também equipamentos na área da saúde”, disse Rodrigo Garcia.

As ações foram anunciadas durante a iniciativa Governo na Área, que busca intensificar as relações institucionais entre o Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

Entre os veículos e maquinários do Programa Nova Frota SP Não Para, estão ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões-pipa, além de máquinas pesadas como tratores, motoniveladoras, trituradores de galhos de grande porte e retroescavadeiras, veículos e maquinários essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos.

Com um investimento superior a R$ 40 milhões, os veículos e maquinários foram destinados a 26 municípios. A remessa faz parte dos mais de 3 mil equipamentos essenciais para prestação de serviços municipais que serão disponibilizados em todo o estado.

Rodrigo também entregou quatro viaturas 4×2 da Defesa Civil Estadual para os municípios de Guareí, Laranjal Paulista e Sarapuí. Além disso, cada município receberá ainda kits de equipamentos de acordo com as demandas operacionais locais, como motosserra, geradores, lanterna, entre outros. Também foram entregues 13 novas caminhonetes do Programa Segurança no Campo. Foram investidos R$ 3,3 milhões na compra dos veículos, que serão destinados a 12 municípios da região.

Na ocasião, o governador inaugurou o sistema de abastecimento de água do município de Itapetininga. Com investimento de R$ 8,5 milhões, o sistema vai beneficiar cerca de 30 mil moradores de 14 bairros. Ele entregou ainda o sistema de esgotamento sanitário em Sarapuí, que trará mais qualidade de vida para duas mil pessoas de seis bairros. Os investimentos nas duas obras somam R$ 10,9 milhões.

Também foi inaugurada a Nova Central de Relacionamento com o Cliente da Sabesp da cidade de Itapetininga, que vai atender os consumidores de todos os 375 municípios operados pela companhia no Estado. Com investimento de R$ 137 milhões, a unidade traz um conceito de modernização e tecnologia com atendimento por meio de videoconferência para proporcionar uma jornada fluida no relacionamento com o cliente. O início dos atendimentos na sede está previsto para o começo de junho.

Rodrigo também descerrou placa de revitalização da Lagoa Regina Freire em Itapetininga. A reforma contemplou revitalização da orla, construções de pontos para comércio, plantio e restauração arbórea e propicie ao espaço, importante ponto turístico e de lazer da cidade, ações multidisciplinares, ambientais, de saúde pública, esportivas, sociais e culturais. Com a inauguração, a infraestrutura da Lagoa “Regina Freire” permitirá oportunidades de geração de emprego e renda na região por meio do turismo local.

Durante o evento, o governador inaugurou ainda uma nova creche escola da cidade de Conchas. A EMEI Professor José Nivaldo Sbragia é a 199ª Creche Escola entregue entre 2019 e 2022. A unidade teve investimento de R$ 1,6 milhão e tem a capacidade de atender até 150 crianças de 0 a 5 anos.

O Governo na Área também contou com a oferta de 3,3 mil vagas previstas para o Programa Bolsa Trabalho disponibilizadas para a região de Itapetininga. O Estado pagará aos inscritos bolsa-auxílio de R$ 540 por até cinco meses, além de curso de qualificação profissional.