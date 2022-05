Sessão solene comemora 53 anos do Guará

Na noite desta quinta-feira (5) – data de fundação do Guará -, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou sessão solene com entrega de moções de louvor a cidadãos guaraenses, em comemoração aos 53 anos da cidade.

O evento faz parte do retorno da programação festiva à região administrativa (RA), após os eventos presenciais terem sidos suspensos devido à pandemia de covid-19. A autoria do requerimento foi do vice-presidente da Casa, deputado distrital Rodrigo Delmasso.

Sessão solene na Câmara Legislativa homenageou 350 pessoas na comemoração do aniversário do Guará | Fotos: Vinícius de Melo/Agência Brasília

Entre os 350 homenageados da noite, que lotaram o auditório da administração regional, estão servidores da saúde, pelos serviços prestados na pandemia, bem como atletas esportivos e jornalistas. Representando o governador Ibaneis Rocha, o vice-governador Paco Britto também recebeu a menção honrosa.

“O governo Ibaneis Rocha já investiu quase R$ 19 milhões no Guará, com a troca de iluminação pública, a construção de mais de 7,3 mil m² de calçadas, pavimentação asfáltica, ciclovias, reforma de campos sintéticos de futebol, e muito mais” Paco Britto, vice-governador

No discurso, Paco Britto falou sobre a importância da cidade – que nasceu para abrigar os servidores públicos e os funcionários do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – e os investimentos realizados na região pelo Executivo local.

“O governo Ibaneis Rocha já investiu quase R$ 19 milhões no Guará, com a troca de iluminação pública, a construção de mais de 7,.3 mil m² de calçadas, pavimentação asfáltica, ciclovias, reforma de campos sintéticos de futebol, e muito mais”, frisou. Os presentes puderam visualizar essas e outras benfeitorias realizadas pela atual gestão com a apresentação de um vídeo institucional.

Condução positiva

O deputado Delmasso parabenizou o Governo do Distrito Federal (GDF) pela condução positiva das ações durante a pandemia, citando o trabalho realizado pelo Comitê Todos Contra a Covid, a conclusão de 100% de iluminação com lâmpadas de LED no Setor Lucio Costa e no Polo de Moda, além da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) na região. “Sensação de segurança aos moradores”, resumiu.

Em nome das autoridades de segurança pública presentes, a comandante do 13° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Guará, tenente-coronel Ive Lorena Athaydes, colocou o quartel à disposição da comunidade local. “Estamos em treinamento diuturnamente para dar resposta aos moradores, pois o Guará, esta cidade acolhedora, com comércio expressivo, merece”, valorizou.

Ao final do discurso, a pedido do deputado Delmasso, a militar interpretou a capela a cançãoComo Nossos Pais, de Belchior, consagrada na voz de Elis Regina.

Memorial

Ainda dentro da programação festiva, antes da sessão foi inaugurado oficialmente, na administração, o Memorial do Clube de Regatas Guará. O objetivo é resgatar a história da cidade e do clube. Idealizador do projeto e ex-jogador da base, Miguel Alves lembrou os grandes nomes do futebol nacional que já passaram pelo clube, como Nunes (ex-Flamengo), Josimar (ex-Botafogo) e Éder (ex-Atlético/MG).

Memorial do Clube de Regatas Guará foi inaugurado no dia do aniversário da cidade

Por sua vez, Paco lembrou aos presentes que, no primeiro ano desta gestão, o governo recebeu em audiência representantes de todos os times de futebol locais. “Sempre tivemos um olhar especial para o futebol, vendo o que poderia ser feito em relação aos problemas. Não deixaremos o clube [do Guará] morrer”, frisou.

O evento contou também com a participação do ex-presidente do clube e pioneiro da cidade, Cipriano Siqueira Filho, 79 anos. Campeão em 1996 pelo clube de futebol, Cipriano foi um dos homenageados da noite. “É a minha história no Guará sendo retratada. É muita felicidade. Está tudo na memória”, disse, feliz, ao receber a moção.

Também participaram do evento a administradora regional do Guará, Luciane Quintana; o comandante do 4° Batalhão da Polícia Militar do DF (PMDF), tenente-coronel Adauto Santana; o diretor de Regularização da Terracap, Leonardo Mundim; o delegado adjunto da 4ª Delegacia Civil de Polícia Civil do Guará, Johnson Kenedy Monteiro; o coordenador regional de ensino do Guará, Leandro Andrade; a superintendente de Saúde da região Centro-Sul, Flávia Costa; o coordenador do Conselho Tutelar do Guará, Lucas Vinícius Andrade; o presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), major Marcelo Cassiano de Oliveira, além de homenageados, atletas de várias modalidades de esporte e ex-jogadores do Clube de Regatas do Guará.

Sobre a aniversariante

A RA do Guará nasceu em 1969, quando surgiram, por meio de mutirões, as primeiras casas. Atualmente, a cidade abriga mais de 150 mil moradores, que ocupam sobrados e condomínios mais sofisticados, evidenciando a mudança socioeconômica do lugar.

Símbolo de tradição da cidade, a Feira do Guará atrai diariamente milhares de pessoas. Também há o Polo de Modas, que reúne 200 empresas de confecção – linha fitness, modas masculina e feminina e uniformes profissionais – e emprega mais de mil pessoas.

Além disso, por estar situado em um grande polo de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, o comércio abriga mais de 5,5 mil empresas de diversos segmentos. A cidade tem vasta área verde, com destaque para três parques dotados de infraestrutura: o Parque Ecológico do Guará; o Parque Ecológico e Vivencial Bosque dos Eucaliptos e o Parque Vivencial Denner.