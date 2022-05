Feira no Parque da Cidade tem edição dedicada ao Dia das Mães

Flores, plantas, artesanatos e diversos outros itens serão oferecidos na Feira Rural no Parque, que ocorre neste domingo (8), em edição especial, com produtos voltados para o Dia das Mães. Além de poder comprar um presente artesanal, feito com muito carinho, o visitante vai ter contato direto com quem produziu e estará contribuindo com a agricultura do Distrito Federal. A feira será realizada no Estacionamento 10 do Parque da Cidade, entre 9h e 14h.

Na feira, o público poderá comprar presentes artesanais e ter contato direto com quem os produziu | Foto: Divulgação/Emater-DF

Alimentos como geleias, café artesanal, cogumelos, pães, pimentas, condimentos, biscoitos, frutas e verduras também serão comercializados no espaço. A Feira Rural no Parque é realizada a cada 15 dias e vem atraindo cada vez mais a participação de produtores e dos frequentadores do parque, que vão ao local em busca de esporte e lazer.

Para a presidente da Emater-DF, Denise Fonseca, espaços de comercialização como esse do Parque da Cidade contribuem para o desenvolvimento da agricultura local e geram emprego e renda para o campo. “Além de comprar um produto de qualidade a preço justo para quem compra e para quem produz, o consumidor ainda ajuda no fortalecimento da agricultura do Distrito Federal”, destaca.

A realização da feira é resultado de parceria entre a Emater-DF e o Parque da Cidade, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Serviço:

Feira Rural no Parque

Data: 8/5 (domingo)

Horário: das 9h às 14h

Local: Estacionamento 10 do Parque da Cidade

*Com informações da Emater-DF