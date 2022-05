Unidade Móvel do Na Hora realiza mais de 10 mil atendimentos

Em menos de três meses, o programa Na Hora Mais Perto do Cidadão chegou à marca de 10 mil atendimentos. O número foi alcançado nesta quinta-feira (5), durante a edição realizada no Guará, em ação que integrou a comemoração do aniversário da cidade. Desde fevereiro, a unidade móvel está percorrendo as cidades do Distrito Federal, e a próxima parada já tem data e local definidos: Sobradinho II, neste sábado (7).

Das 9h às 15h, neste sábado, a carreta do Na Hora oferecerá atendimento ao público sobre diversos serviços | Foto: Divulgação/Secretaria de Justiça

A carreta estará em frente à administração regional, com atendimento ao público das 9h às 15h. Serão disponibilizados diversos serviços, entre eles: Caesb, Neoenergia, Detran, TRE, Procon, BRB Conveniência, BRB Mobilidade, Codhab, Ministério do Trabalho e Previdência (orientações sobre seguro desemprego e CTPS Digital), INSS, Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), entre outros.

A Polícia Civil também participará da ação, fazendo o agendamento da 1ª e 2ª via da carteira de identidade. Além dos serviços da carreta, será oferecido corte de cabelo gratuito para a comunidade durante a ação itinerante em Sobradinho II.

“O Na Hora conquistou o reconhecimento do cidadão como um local em que pode resolver seus problemas. Agora, esse atendimento de qualidade e eficiente está mais perto das pessoas”, afirmou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana. “É um projeto inovador que contribui para o exercício da cidadania e garantia de direitos da população”, completou.

A aquisição da unidade móvel foi concretizada no final de 2021 e faz parte de uma série de ações do Governo do Distrito Federal (GDF) para modernizar e melhorar a prestação dos serviços do Na Hora. Desde que foi inaugurada, a unidade passou por Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, Itapoã, São Sebastião, Estrutural, Planaltina, Incra 9, Varjão e Guará.

Na carreta estão disponíveis 14 pontos de atendimento, um ponto de autoatendimento, porta com elevador de acessibilidade, banheiro e copa para uso dos servidores, uma sala de TI, gerador com autonomia de seis horas, ar-condicionado em toda a unidade, além de mobiliários e equipamentos modernos.

Serviço

Unidade Móvel do Na Hora

Data: sábado (7)

Horário: 9h às 15h

Local: Região Administrativa de Sobradinho II – Quadra Ar 13, Conjunto 11, 01 – em frente à Administração Regional de Sobradinho II.

*Com informações da Secretaria de Justiça