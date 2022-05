Artesanato rural e flores são opções para o Dia das Mães

Para o Dia das Mães, consumidores podem adquirir flores, plantas ornamentais e artesanato direto de produtores rurais. No site PõeNaCesta , desenvolvido pela Emater-DF, é possível encontrar quase 50 registros de produtores de flores e 25 de artesanato. Para pesquisar, basta preencher o termo “flores” ou “artesanato” no campo “categoria”.

Orquídeas, lisianthus, pimentas, suculentas, plantas em vasos, bordados, artesanato em fibra de bananeira, tapeçaria, cestos e crochê são alguns dos itens que podem ser encontrados. O PõeNaCesta foi desenvolvido em julho de 2020 para minimizar o impacto da pandemia para os produtores do Distrito Federal. No site, consumidores podem fazer a pesquisa por produtor, produto, comunidade, categoria do produto e variedade.

Agroindústrias, produtores de hortaliças, pecuaristas e artesãos rurais acompanhados pela Emater-DF podem fazer seu cadastro no site e incluir informações de contato, de produtos, fotos e endereços de mídias sociais. A negociação acontece diretamente entre o consumidor e o produtor.

Dados de produção

Em 2021, o Valor Bruto da Produção (VBP) da floricultura foi de R$ 168.529.923. São 466,98 hectares com produtores que se dedicam ao cultivo de crisântemos, lisianthus, girassóis, copos-de-leite, palmeiras, gramas, suculentas e cactos, por exemplo.