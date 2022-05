Riacho Fundo II celebra 27 anos com mais mobilidade e saúde reforçada

O Riacho Fundo II completa seu 27º aniversário nesta sexta-feira (6) e desenvolvimento é uma palavra muito falada na região administrativa (RA). Uma cidade que recebeu mais de R$ 110 milhões do governo em melhorias nos últimos três anos. E que, naturalmente, ganhou mais infraestrutura e vários equipamentos públicos.

Benfeitorias na região trazem satisfação a moradores, que esperaram duas décadas para ver a cidade finalmente engrenar | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Ali está uma das obras mais importantes da atual gestão: o viaduto Recanto das Emas/Riacho Fundo II, em que serão investidos R$ 30,9 milhões, e que tem como objetivo resolver os problemas de trânsito de uma região por onde passam cerca de 60 mil veículos todos os dias.

“Quando me mudei pra cá, não tinha nada praticamente. Tínhamos que fazer tudo que era preciso no Recanto das Emas. Hoje melhorou 90%” Maria de Lourdes Gonçalves, aposentada

Além disso, a RA ganhou recentemente dois equipamentos públicos de saúde: uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e uma Unidade Básica de Saúde (UBS). E, na educação, abriu as portas de um moderno Centro Interescolar de Línguas (CIL).

Na área de esporte e lazer, um antigo lixão da região na QN 34 saiu de cena e está sendo construído um moderno complexo esportivo, com direito a campo sintético oficial de 90 m x 60 m, uma quadra poliesportiva, quadras de areia e de tênis. São muitas as benfeitorias na região, que trazem satisfação a moradores que esperaram duas décadas para ver a cidade finalmente engrenar.

A aposentada Maria de Lourdes Gonçalves, 69 anos, mora há 23 anos no Riacho com o marido. Viu a cidade crescer e lembra a “maravilha” que ela virou. “Quando me mudei pra cá, não tinha nada praticamente. Tínhamos que fazer tudo que era preciso no Recanto das Emas”, explica. “Hoje melhorou 90%. Esse viaduto vai resolver o problema do engarrafamento que é terrível e temos também a UBS, novinha, e funcionando bem”, atesta a senhora.

Dono de loja na avenida comercial, Manoel Félix observa que o comércio aqueceu nos últimos anos: “O retorno das nossas vendas está positivo”

Dono de uma loja de doces e artigos de festas na avenida comercial, Manoel Félix, 49, observa que o comércio também aqueceu nos últimos anos. “Quando se traz mais estrutura para a região, o movimento aumenta, as pessoas circulam mais. O retorno das nossas vendas está positivo”, pontua.

“Os moradores prestigiam as nossas inaugurações e já estão usando os equipamentos públicos: vão até a UPA, vão à UBS e os esportistas estão felizes com os novos campos sintéticos” Rafael Mazzaro, administrador do Riacho Fundo II

Primeiro Cepi

De acordo com o administrador Rafael Mazzaro, a população já “aprendeu o caminho” dos novos equipamentos públicos. “Os moradores prestigiam as nossas inaugurações e já estão usando os equipamentos públicos: vão até a UPA, vão à UBS e os esportistas estão felizes com os novos campos sintéticos”, revela.

“Agora, vamos licitar a construção do nosso primeiro centro de educação da primeira infância, o Cepi do Riacho Fundo II, com um custo de R$ 6 milhões. E há a previsão da construção de mais duas escolas em breve”, avisa o administrador.

Para comemorar o aniversário, a administração regional do Riacho Fundo II preparou uma programação variada com corte do bolo, torneio de futebol e uma ação solidária para a comunidade. Confira abaixo.

Programação de aniversário

Sexta-feira (6)

Na Administração Regional

• 9h – Solenidade de abertura

• 10h – Moção Honrosa, alusiva ao 27° aniversário

• 11h – Corte simbólico do bolo

• 9h às 12h – Exposição de artesanato

Sábado (7)

• 9h às 12h – Ação social itinerante – Atendimentos no Espaço Solidário (em frente ao Restaurante Comunitário). Sorteios de 50 consultas de clínica médica, aferição de pressão/glicose, apresentação de trio de forró, entre outros.

De 12 a 19 de maio

Cultura nas Cidades

• Curso de gestão e produção cultural

• Atendimento ao público com serviços da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

• Apresentações dos agentes de cultura da cidade

Sábado (21)

• 16h – Culto ecumênico na Administração Regional

Domingo (29)

• Passeio Ciclístico – 27 Anos do Riacho Fundo II – Turno manhã

• Final do Torneio de Futebol Society, na quadra de esportes da QS 20