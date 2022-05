Varjão celebra 19 anos com atrações para todas as idades

Os 19 anos do Varjão serão celebrados com uma extensa programação cultural. Desta sexta-feira (6), dia do aniversário da cidade, até domingo (8), serão momentos de louvor, shows e brincadeiras. São atividades para todas as idades, realizadas pela Administração do Varjão com os parceiros Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Conselho de Cultura do Varjão e Copev Varjão.

O administrador da região administrativa, Daniel Crepaldi, afirma que todos os parceiros da festa estão empenhados em tirar os moradores de casa para participar da festa. “São dois anos sem festividade, chegou a hora da gente comemorar. Para isso, temos todos os estilos musicais: gospel, hip hop, funk, rap e outros. Queremos que a comunidade venha com sua família e se divirta”, destacou.

O gerente de Cultura do Varjão, Mestre Aladim, destacou que, além de artistas de renome, como GOG, Misael e a dupla William e Marlon, todos os artistas do Varjão que se inscreveram para participar da festa irão se apresentar.

Veja a programação completa:

Sexta-feira (6)

Das 18h às 22h: culto louvor e adoração.

22h: Louvarte

23h: Thiago Romalto e banda

Sábado (7)

Manhã da alegria:lazer com brincadeiras, pintura de rosto, apresentações culturais, pula-pula, pipoca e algodão doce

9h: roda de capoeira, apresentações de danças, V-Break e caratê.

10h: palhaço Trevolino apresenta o espetáculoSegura Mamãe

11h: Teatro Mágico

12h: Orquestra da Nova Acrópole

13h: momento cívico e corte do bolo

14h: concurso da Garota Varjão

16h: Franklin Lima

17h: Unidos do Varjão

19h30: William e Marlon

21h: RA 23

22h: MC Bandida

23h: Forrozão Top Mil

23h30: Trio Raimundo do Forró

0h: Raffa

Domingo (8)

8h30: café da manhã em homenagem às mães

9h: apresentação de capoterapia

10h: missa solene em comemoração ao aniversário do Varjão

11h Jean Beta (cantor gospel do Varjão)

13h: batalha de MCs

15h: batalha de Break

16h: kenp

16h30: JJ

17h30: Mc Free

18h: Hate Rct

19h: GOG

20h: Batidão Sonoro

21h: Misael

21h30: Venezza

22h: Último Clá

*Com informações da Administração do Varjão