Águas Claras chega aos 19 anos em plena expansão

Águas Claras, cidade marcada pelos prédios altos e ruas com nomes de árvores e de flores, completa 19 anos nesta sexta-feira (6) e, como todo jovem, está envolvida em muitas novidades. Desde o início da administração do governador Ibaneis Rocha, em 2019, foram investidos na cidade R$ 8,8 milhões em projetos já concluídos.

Águas Claras completa 19 anos com várias obras, que somam R$ 17 milhões de investimento | Fotos: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Estes recursos contemplaram obras viárias, construção de uma nova estação do Metrô, recapeamento de ruas e substituição de 1.562 lâmpadas de convencionais por equipamentos de LED. Já as obras em andamento totalizam R$ 17 milhões e abrangem a construção de calçadas, pavimentação e a construção da terceira saída da cidade – esta última executada pelo DER com investimento total de R$ 14 milhões.

“Enxergo Águas Claras com futuro brilhante e promissor. É uma cidade que não para e, no auge dos seus 19 anos, tem muitos planos, projetos e sonhos a serem realizados” André Queiroz, administrador da cidade

A obra de mobilidade que cria a terceira saída é considerada pelo administrador da cidade, André Queiroz, a mais importante entre as que estão em execução. “A terceira saída beneficiará 150 mil moradores”, disse.

Para Queiroz, Águas Claras, apesar da pouca idade, é a grande metrópole do “quadradinho”, espaço delimitado pelo DF. “Dona de um conjunto arquitetônico único, verticalizado, a cidade traz na sua essência modernidade e jovialidade, presentes em cada detalhe das ruas, avenidas, praças e parques”, ressaltou o administrador.

Entre as obras realizadas para melhorar a infraestrutura da cidade, está a construção de calçadas

Águas Claras teve sua construção autorizada pela Lei n.º 385 de 16 de dezembro de 1992, publicada noDiário Oficial do Distrito Federal(DODF) em 17/12/1992. Sua criação se deu pela necessidade de viabilizar o metrô como uma proposta racional de ocupação do solo e expansão ordenada de Brasília.

Quando a cidade foi planejada pelo arquiteto e urbanista Paulo Zimbres, buscou-se a mesma qualidade de vida do Plano Piloto, embora em outros moldes urbanísticos. O projeto seguiu os princípios arquitetônicos contemporâneos de funcionalidade, conforto e harmonia visual.

Morador de Águas Claras há 13 anos, Cleber Barreto destaca o comprometimento da população com a região administrativa como sendo o que mais admira na cidade. “Dizem que as pessoas em Águas Claras adoram um ‘mimimi’, mas eu encaro isso de forma positiva, pois as pessoas se envolvem nas questões da cidade”, contou.

Na opinião do morador, a região administrativa não é mais uma cidade dormitório: “É um lugar jovem, que possui vida e um comércio muito forte. Águas Claras tem muito a oferecer a Brasília”.

As obras que têm servido para melhorar a qualidade de vida em Águas Claras contam também com a participação do Renova-DF, que esteve na região no fim de 2021 reformando as praças e equipamentos públicos da cidade. Os principais serviços foram pinturas e trocas dos alambrados, trabalhos que contemplaram 12 praças.

