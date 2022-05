Projeto ensina produtores culturais do Varjão a empreender

Produtores culturais do Varjão foram presenteados no aniversário de 19 anos da cidade com cursos de gestão. Nos últimos quatro dias, representantes do setor receberam aulas de empreendedorismo cultural e formas de economia criativa, gestão cultural, gestão de comunicação de projetos culturais, acessibilidade cultural, captação e gestão de recursos e palestras sobre os serviços da Secretaria de Cultura.

Os cursos atraíram músicos, produtores e outros artistas de diversas áreas, além de curiosos que queriam conhecer o empreendedorismo artístico | Fotos: Renato Araújo/Agência Brasília

Os cursos foram realizados dentro do projeto Cultura nas Cidades, uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). O professor Valter Serafim, um dos que ministraram as aulas, considera a iniciativa positiva: “A semana foi muito produtiva”.

“Faço parte de um grupo que iniciou um projeto de aulas de música, mas não tínhamos os instrumentos suficientes. Por isso surgiu a ideia de se profissionalizar” Mário Lima dos Santos, engenheiro florestal e artista

As turmas, segundo Valter Serafim, foram formadas por músicos, produtores e outros artistas de diversas áreas, além de curiosos que queriam conhecer o empreendedorismo artístico. “As pessoas tiveram as primeiras noções, já que os assuntos são densos e não é possível aprender tudo em quatro horas de aula”, explica.

Serafim conta que os artistas e produtores que compareceram tiveram noções de capacitação de recursos, acessibilidade cultural, comunicação e criação de portfólio. Essa última aula foi ministrada por técnicos da Secretaria de Cultura.

As turmas eram compostas por cerca de cinco alunos cada uma, o que é considerado satisfatório por se tratar de um tema muito específico. As aulas começaram na segunda-feira (2) e se estenderam até esta quinta-feira (5), em dois horários – das 14h às 18h e das 19h às 23h.

Diretor cultural do Varjão, Aladdin diz que o projeto levou aos produtores da localidade noções sobre a formação necessária para viver de cultura

Gabriel Pereira, conhecido como Aladdin, diretor cultural do Varjão, disse que o projeto Cultura nas Cidades levou aos produtores culturais da localidade noções a respeito da formação necessária para viver de cultura. “Muitas vezes a gente acha que cultura não vai resolver a vida de ninguém, mas na verdade isso acontece porque as pessoas não sabem como se profissionalizar na área”, avalia.

“O Cultura nas Cidades traz a possibilidade de aprender como fazer da cultura uma fonte de renda”, avaliou Aladdin. O diretor destacou ainda que, por ser uma área muito competitiva, quem vive da cultura precisa ter um bom portfólio, releases eficientes e saber as formas de conseguir recursos para viabilizar os projetos.

Outro dos alunos dos cursos oferecidos pelo projeto Cultura nas Cidades foi o engenheiro florestal Mário Lima dos Santos, 30 anos, que, segundo ele mesmo conta, está buscando se reinventar por meio da cultura. “Faço parte de um grupo que iniciou um projeto de aulas de música, mas não tínhamos os instrumentos suficientes. Por isso surgiu a ideia de se profissionalizar”, explicou.

Nesta quinta-feira, último dia de aula, Mário se diz surpreendido com o que foi mostrado no treinamento. “O curso ensinou a gerenciar o empreendedorismo, porque não adianta apenas saber fazer cultura. É preciso entender de gerenciamento. Todas as aulas foram produtivas”, avalia o aluno.