Gestores visitam escola de gestão compartilhada em Sobradinho

Como parte das ações da oitava edição da Cidade da Segurança Pública, que está em Sobradinho com oferta de serviços até sábado (7) e ações de policiamento qualificado até domingo (8), gestores da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) e representantes das forças de segurança estiveram no Centro Educacional 3 – Colégio Cívico Militar (CED 03 – CCMDF), localizado na região, nesta quinta-feira (5). A escola, que integra o projeto-piloto de gestão compartilhada iniciado em 2019, atende alunos com idades entre 10 e 18 anos, totalizando cerca de 1.650 estudantes.

Além de conhecer a estrutura da unidade escolar, a comitiva entrou em salas de aula e conversou com alunos e professores. “Essa é uma forma de nos aproximar ainda mais desses alunos, entender a realidade em que vivem e compartilhar experiências. Foi muito gratificante. Essas visitas foram incluídas em nossas agendas durante a realização da Cidade da Segurança Pública nas regiões que contam com este modelo de ensino”, relata o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

Para o 3° sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Cristiano, monitor no CED 03 – CCMDF, o modelo de gestão compartilhada aumenta a segurança dentro e fora da escola, devido a presença dos militares em ambos os locais. “Os alunos perceberam uma melhora no sentido de não ter mais problemas de violência e briga entre alunos. Houve uma mudança geral no sentido de satisfação e hoje há uma fila de espera de interessados que querem estudar na escola”, disse. “Quando chegamos aqui, estávamos com a proposta de atuar de forma mais educacional do que repressora. E a proposta deu certo, porque colocamos para eles todas as regras que deveriam ter dentro das normas educacionais da escola para que pudessem viver em sociedade e terem uma boa conduta dentro e fora da escola. Eles compraram a ideia”, completa.

Ele explica, ainda, que a atuação da PMDF busca desenvolver cada vez mais os alunos, por meio da conversa e colaboração. “Aqui também buscamos atuar como educadores. Entendemos que o papel da polícia, dentro das escolas, deve ser voltado mais para a educação, então os policiais buscam ensinar sobre conduta, ser exemplo e conversar com os alunos. O respeito recíproco. A gente procura fazer desse ambiente um local educacional. Não é apenas punir. Essa, na verdade, é a última instância da polícia”, descreve o sargento, que atua há oito anos na área educacional.

A estudante do 3º ano do ensino médio, Ana Carolina Bernardes, 17 anos, conta que a participação dos militares na vida estudantil tem sido bastante positiva para os alunos. “O nosso relacionamento com eles é muito bom”, contou a aluna. “Acho que ficou mais organizado e com mais disciplina. Hoje me sinto mais segura na escola”, acrescentou a jovem.

Instrumentos musicais e materiais esportivos

Durante a visita, foram entregues aos alunos mais 52 instrumentos musicais, como violão e flauta. “Passam de cem instrumentos agora. Esta é uma escola especial. Mais de três anos e excelentes resultados, com indicadores importantes, como aprovação de alunos no vestibular da UnB. É uma escola que tem lista de espera de pais interessados no modelo”, revela o subsecretário de Escolas de Gestão Compartilhada, da SSP/DF, coronel Alexandre Ferro.

“É preciso razoabilidade para percebermos que a disciplina e o processo ensino-aprendizagem são indissociáveis. Dessa forma, com a prática diuturna da disciplina, serão inegáveis os reflexos positivos no campo pedagógico”, comenta o diretor pedagógico, Geraldo Calado.

A escola recebeu materiais esportivos, como bolas e redes de vôlei. “O material vai contribuir para ações do contraturno. Quando os alunos ficam na escola, permanecem em um ambiente controlado e em segurança. Estamos iniciando um novo projeto dentro das escolas de gestão compartilhada, que é a escola de campeões, que tem por objetivo levar a prática de atividades esportivas. As aulas ficarão a cargo da Educação”, completa Ferro.

Cívico-militar

O modelo de compartilhamento de ensino é uma parceria entre a SSP e a Secretaria de Educação (SEE). A SSP é responsável pela gestão disciplinar, com o emprego do efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na coordenação de atividades extracurriculares e nas ações disciplinares voltadas à formação cívica, moral e ética do corpo discente, objetivando o bem-estar social. Já a SEE responde pela gestão administrativa e pedagógica das escolas e pelo cumprimento da proposta pedagógica, conforme a Lei de Diretrizes Educacionais.

Atualmente o projeto atende 11 escolas públicas do Distrito Federal. A 12ª escola, localizada em Brazlândia, passou pelo processo de votação para escolha do modelo, que está sendo implementado:

– Centro Educacional 03, de Sobradinho;

– Centro Educacional 308, do Recanto das Emas;

– Centro Educacional 01, da Estrutural;

– Centro Educacional 07, de Ceilândia;

– Centro Educacional Condomínio Estância III, de Planaltina;

– Centro Educacional 01, do Itapoã;

– Centro de Ensino Fundamental 19, de Taguatinga;

– Centro de Ensino Fundamental 01, do Núcleo Bandeirante;

– Centro de Ensino Fundamental 407, de Samambaia;

– Centro de Ensino Fundamental 01, do Riacho Fundo II;

– Centro de Ensino Fundamental 01, do Paranoá.

