Bombeiros militares recebem Medalha Sangue de Brasília

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) vai promover a outorga da Medalha Sangue de Brasília. A cerimônia ocorrerá nesta sexta-feira (6), às 9h, no Quartel do Comando Geral do CBMDF.

A iniciativa destina-se a homenagear bombeiros militares da ativa, da reserva remunerada ou reformados, feridos ou acidentados no exercício da missão profissional do CBMDF, ou enfermidade contraída nessa situação.

O objetivo da honraria é agraciar, também, os militares das forças armadas ou das demais forças auxiliares e os civis que tenham recebido ferimentos ou sido acidentados em consequência de ação de salvamento ou de extinção de incêndio.

*Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal