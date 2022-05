Semana termina com 97 oportunidades de emprego

Quem está procurando uma oportunidade de emprego pode terminar a semana com a missão cumprida. Nesta sexta-feira (6), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 97 vagas abertas para diferentes níveis de escolaridade.

Na Asa Norte, estão contratando para auxiliar de logística. São 20 vagas, com remuneração de R$ 1.212 mais benefícios. Na Asa Sul, contrata-se ajudante de obra, com salário de R$ 1.320 e benefícios. São quatro vagas. Não é exigida experiência e nem ensino médio completo.

Para quem se identifica com a área de vendas, há 10 vagas para vendedor pracista em Taguatinga, com salário de R$ 1.212 e benefícios. Já no Guará, interessados podem se candidatar para cinco vagas de gerente comercial, que oferecem R$ 2.675 e benefícios. Em ambas as oportunidades, cobra-se experiência e ensino médio completo.

As candidaturas podem ser feitas de modo presencial, indo a uma das 14 agências do trabalhador do DF , de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] . Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.

Mais informações sobre o catálogo de vagas ou qualquer um dos serviços prestados pela pasta podem ser obtidas pelo telefone (61) 99209-1135.