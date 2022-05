Maiores de 60 podem tomar 4ª dose contra covid a partir desta sexta (6)

O Distrito Federal começa a aplicar nesta sexta-feira (6) a segunda dose de reforço (quarta dose) da vacina contra a covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais. A lista dos locais de vacinação está disponível no site da Secretaria de Saúde .

A taxa de cobertura vacinal do DF é uma das melhores do Brasil, mas, entre a população acima de 80 anos, só 48,71% procuraram a segunda dose de reforço | Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF

O secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, ressaltou a importância dessa segunda dose de reforço. “É preciso atentar para o intervalo de quatro meses da primeira dose de reforço”, afirmou, durante coletiva de imprensa transmitida nesta quinta (05).

“Só vamos ficar livres definitivamente do pesadelo da covid se todos participarem” Divino Valero, subsecretário de Vigilância à Saúde

Outra novidade é a redução do intervalo entre a primeira e a segunda doses do imunizante da Pfizer-BioNTech, de 56 para 21 dias, inclusive para a versão pediátrica. A medida também é válida a partir desta sexta (6) e segue orientação do Ministério da Saúde.

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, em 19 de janeiro do ano passado, o DF contabiliza a aplicação de 6 milhões, 117 mil e 54 doses. A população vacinável, acima dos 5 anos, que já iniciou o ciclo vacinal, com primeira dose ou dose única, corresponde a 90,12% do total elegível.

Engajamento

O subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, ressaltou o engajamento da população na campanha. “A nossa taxa de cobertura vacinal é uma das melhores do Brasil”, afirmou.

Porém, o subsecretário apontou que, entre a população acima de 80 anos, só 48,71% procuraram a segunda dose de reforço até agora. Quanto às crianças, o público estimado no DF de 5 a 11 anos é de 268 mil. Desse total, 165.187 receberam, pelo menos, a primeira dose.

Acima dos 12 anos, há 178 mil pessoas que ainda não iniciaram o ciclo vacinal. Outras 120 mil estão com a segunda dose atrasada e 900 mil podem receber a primeira dose de reforço, mas ainda não se vacinaram. “Só vamos ficar livres definitivamente do pesadelo da covid se todos participarem”, reforçou Divino Valero.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF