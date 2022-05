No Recanto das Emas, 51 são contemplados para regularização

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) divulga, nesta quinta-feira (5), a listagem de 51 ocupantes dos imóveis situados no Recanto das Emas, que foram habilitados para o procedimento de regularização fundiária por legitimação fundiária.

O processo de habilitação do programa Regulariza DF inicia-se com a coleta da documentação, seguida da análise e, logo após, da habilitação dos moradores para doação ou venda direta, de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação. Ao final, a Codhab irá adotar as providências da emissão das escrituras públicas, de forma a promover a transferência da propriedade para o ocupante de maneira definitiva.

A lista encontra-se disponível no portal da Codhab , em Regularização – Andamento da Localidade – RA15 – Recanto Das Emas – Etapa IV. Também pode ser visualizada clicando diretamente neste link .

A autarquia alerta que é importante que os moradores acompanhem as divulgações no portal e nas redes sociais da Codhab para não perderem as orientações referentes à entrega das escrituras.

*Com informações da Codhab-DF