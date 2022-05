Agora o Recanto das Emas também tem Papa-Entulho

Agora é a vez do Recanto das Emas. Na manhã desta quinta-feira (5), o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Serviço de Limpeza (SLU), inaugurou o 13° papa-entulho do DF – o primeiro da região que chega como ponto de descarte regular de materiais recicláveis, galhadas de podas de árvores, restos de materiais de construção e até óleo de cozinha usado.

O novo papa-entulho poderá receber, diariamente, por morador, até 1 m³ de entulho, móveis velhos, restos de poda, materiais recicláveis e óleo de cozinha usado | Fotos: Renato Alves/Agência Brasília

Ocupando uma área de 1 mil m² na Quadra 300, lote 1, no Centro Urbano da cidade, o novo equipamento público fica bem ao lado da sede da administração regional. O horário de funcionamento é das 7h às 18h, de segunda a sábado.

“Muitas pessoas jogam os entulhos nas ruas porque não têm onde colocar. Criando um espaço como este, a gente beneficia não só as famílias, mas a cidade como um todo, além dos catadores que fazem a seleção para reciclagem e tiram dali o seu sustento”, disse o governador Ibaneis Rocha durante a entrega do espaço.

“É uma obra simples, mas com grande significado. Diariamente são descartados incorretamente 500 toneladas de materiais que poderiam ser reaproveitados e que acabam aterrados” Silvio de Morais,diretor-presidente do SLU

O equipamento foi construído para receber, diariamente, por morador, até 1 m³ de entulho, móveis velhos, restos de poda, materiais recicláveis e óleo de cozinha usado. A medida é equivalente ao volume de carroceria de caminhonete. A obra de construção do Papa-Entulho do Recanto das Emas custou R$ 308.905,86, frutos de emenda parlamentar da Câmara Legislativa.

“Várias vezes contratei um serviço de recolhimento dos restos de obras que o próprio condutor não sabia onde descartar. Com esse papa-entulho vai ser ótimo porque não vai acontecer mais”, comemorou a agente de educação Vânia Queiroz, 56 anos, moradora da região.

Vem mais papa-entulho por aí

De acordo com o diretor-presidente do SLU, Silvio de Morais, a meta do governo é entregar mais dez papa-entulhos em outras regiões administrativas até o fim do semestre. “É uma obra simples, mas com grande significado. Diariamente são descartados incorretamente 500 toneladas de materiais que poderiam ser reaproveitados e que acabam aterrados, atrapalhando a vida útil dos aterros e poluindo o meio ambiente”, alerta.

Em 2021, os 12 papa-entulhos em operação receberam 24.390 toneladas de entulho, podas e volumosos, o que dá uma média mensal de 1.917,91 toneladas de entulho e 227,17 toneladas de móveis e restos de poda. “O morador que faz uma obra e não tem como alugar uma caçamba de R$ 350 agora tem um lugar para direcionar seu descarte, de graça”, ressaltou o administrador regional Wanderley Eres.

Além do Recanto das Emas, o DF tem papa-entulhos em atividade na Asa Sul, em Santa Maria, Taguatinga, Planaltina, no Guará, em Águas Claras e no Gama – um em cada uma dessas cidades –, além de dois em Brazlândia e três em Ceilândia.