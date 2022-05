Faça chuva ou faça sol: mais duas quadras poliesportivas são cobertas

O desconforto em praticar esportes e educação física sob o sol quente ou no piso molhado pela chuva acabou no Centro de Ensino Médio (CEM) 111 do Recanto das Emas. Nesta quinta-feira (5), o governador Ibaneis Rocha inaugurou a cobertura das duas quadras poliesportivas da unidade de ensino e determinou o mapeamento de todas as outras que ainda não têm a estrutura.

“A secretaria vai fazer esse levantamento e, conforme a gente for conseguindo recursos, vamos reestruturando estes espaços”, afirmou o governador que, esta semana, inaugurou as coberturas em outras duas quadras de escolas, dessa vez em Planaltina.

As quadras poliesportivas do CEM 111 estavam descobertas desde 1998 | Fotos: Renato Alves

A cobertura das quadras é fundamental não só para o conforto dos estudantes na prática esportiva quanto no cumprimento da grade curricular nesses espaços – que acaba comprometida de acordo com as variações climáticas. As do CEM 111 estavam descobertas desde 1998. “Sem contar que a comunidade também as utiliza no fim de semana. É um ganho inédito para nós”, declara o diretor da unidade, Laércio Franco.

Durante a inauguração, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, lembrou que a cobertura de uma quadra amplia as atividades escolares, sejam esportivas ou culturais. Ela ainda ressaltou os investimentos na ampliação do ensino público no Recanto das Emas.

“Estão em construção dois Cepis [Centros de Educação da Primeira Infância] na região, além de outros dois em processo de licitação e mais dois em fase de projeto para atender crianças de 4 meses a 3 anos de idade.”

Com 26 salas de aula, a unidade de ensino atende 1.549 alunos matriculados em três turnos. O custo total da obra foi de R$ 780.669,53, com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) e verbas de emendas parlamentares.

Participaram da solenidade de inauguração das coberturas de quadras, além do governador e da secretária de Educação, o secretário de Governo, José Humberto Pires; a deputada federal Celina Leão; e o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente.