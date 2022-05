GDF Presente executa obras de mobilidade em Taguatinga

“Uma das principais demandas atendidas pelo GDF Presente são as obras de mobilidade, como calçadas e estacionamentos, que dão mais segurança e agilidade para os pedestres e motoristas” Elton Walcacer, coordenador do Polo Oeste II, do GDF Presente

Foram anos de espera. Mas, finalmente, o estacionamento com 22 vagas, em frente ao Centro de Ensino Fundamental (CEF) 16 de Taguatinga está sendo finalizado. Mais uma das várias ações do GDF Presente na cidade, a obra, localizada na praça da QNL 22, vai trazer melhor mobilidade à região, facilitando, e muito, o trânsito de carros. “Como não tem estacionamento, fica muito congestionado aqui, o que é bastante perigoso para os pais na hora de deixar e buscar os alunos”, observa a vice-diretora da escola, Cristina Lopes. “Era uma demanda antiga e estamos felizes que ela finalmente saiu. Além de melhorar o trânsito, vai embelezar o lugar”, avalia.

Os serviços na praça da QNL 22 tiveram início na segunda (2) e já têm 50% de execução, com 13 dos 46 metros de bloquetes assentados | Fotos: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

Os serviços na praça da QNL 22 tiveram início na última segunda-feira (2) e já têm 50% de execução, com 13 dos 46 metros de bloquetes assentados. Ao todo, quatro reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) trabalham no local para deixar tudo pronto até sexta-feira da semana que vem (13). “Uma das principais demandas atendidas pelo GDF Presente são as obras de mobilidade, como calçadas e estacionamentos, que dão mais segurança e agilidade para os pedestres e motoristas”, destaca o coordenador do Polo Oeste II, do GDF Presente, Elton Walcacer.

Tércia Saraiva elogia o estacionamento em frente ao CEF 16: “É magnífica essa obra, porque vai descongestionar a rua”

Para a servidora Tércia Saraiva Rodrigues, 52 anos, trata-se de uma melhoria significativa para a escola e para a comunidade. Sobretudo para ela que, de segunda a sexta-feira, leva e busca a sobrinha no CEF 16. “É magnífica essa obra, porque vai descongestionar a rua que, volta e meia, fica lotada de carro. O governo realmente está realizando obras boas para a população”, agradece.

Segundo o administrador de Taguatinga, Ezequias Pereira, nos últimos 20 meses foram construídos 18 novos estacionamentos por toda a cidade, garantindo a abertura de 350 vagas para veículos. O planejamento para 2022 é de que novos projetos similares sejam transformados em realidade, atendendo, em especial, as áreas de maior risco de acidentes e com pouca acessibilidade para portadores de necessidades especiais. “Esses projetos, sempre em sintonia com as demandas da população, além de darem racionalidade e segurança aos motoristas, contribuem para a preservação de vidas de pedestres”, destaca o gestor.

Foi exatamente o que aconteceu na QNL 2, de Taguatinga, onde uma calçada de 30 metros tem facilitado a circulação de moradores do setor e de muitos visitantes que vão ao local. Esse é o caso da aposentada Ana Maria Serafim, 81 anos, que na manhã desta quinta-feira (5) pegou um transporte coletivo para fazer uma surpresa aos filhos. A calçada, novinha em folha, fica bem próxima a uma parada de ônibus.

Feliz com a nova calçada, Ana Maria conta que antes só tinha grama e quando chovia era ruim para andar

“Menino, vim aqui outro dia e não tinha nada, muito bom essa calçada. Foi o governo que fez, é? Pois ficou ótimo”, diz ela, elétrica. “Antes, aqui só tinha grama, e quando chovia era ruim para andar. Gostei demais”, elogia.

A obra foi concluída na última sexta-feira (29). A demanda foi motivada por um abaixo-assinado e por solicitações feitas por vários moradores via Ouvidoria da Administração Regional de Taguatinga. Com muita rapidez, o governo, por meio do GDF Presente, atendeu o pedido, facilitando a vida de muita gente que circula na região. “Esse é o único caminho mais perto para chegar à QNL 2. Do contrário, tem que dar uma volta danada pelo outro lado do atacadão”, conta o dentista Ricardo Ferreira, 34 anos. “Essa calçada foi uma benção”, diz.

Confira outras ações do GDF Presente: