Mais moradores do Riacho Fundo convocados para regularizar imóveis

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou nesta quinta-feira (5) uma listagem de ocupantes de 17 unidades imobiliárias situadas no Riacho Fundo que se encontram habilitados em conformidade com o procedimento de regularização fundiária, por legitimação.

Estão sendo habilitados os ocupantes que entregaram a documentação necessária e, depois da análise, se tornaram aptos a participar do procedimento de regularização junto à companhia.

Todas as listagens contendo os nomes dos habilitados estão sendo disponibilizadas no Portal da Codhab . Os interessados podem acessar a nova relação do Riacho Fundo, no link da Regularização – Andamento da Localidade – RA17-Riacho Fundo I – Etapa II ou diretamente neste link .

Os habilitados para a regularização devem aguardar nova publicação com orientações referente a entrega das escrituras.

*Com informações da Codhab-DF