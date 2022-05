Jogos Escolares do DF começam nesta sexta-feira (6)

A abertura dos Jogos Escolares do Distrito Federal 2022 (JEDF) será nesta sexta-feira (6), às 15h45, no Ginásio do Cruzeiro. As competições credenciam estudantes a representarem suas unidades federativas nos jogos oficiais junto ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e à Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em cada modalidade.

“(Os Jogos Escolares) São uma fundamental e imprescindível ferramenta pedagógica na formação dos jovens da capital do país” Marcelo Ottoline, gerente de Desportos da Secretaria de Educação

Neste primeiro momento, as competições estão sendo disputadas em nível regional, pelas escolas públicas e particulares que pertencem a cada uma das 14 Coordenações Regionais de Ensino. Os primeiros colocados, em cada categoria e modalidade, avançarão para a etapa distrital. Os vencedores desta etapa serão os representantes nas disputas nacionais.

Os jogos serão divididos em duas categorias: estudantes atletas na faixa etária de 12 a 14 anos (nascidos em 2008, 2009 e 2010); e na faixa etária de 15 a 17 anos (nascidos em 2005, 2006 e 2007). As modalidades de ginástica artística e ginástica rítmica seguem regulamento próprio, divididas nas idades de 11 e 12 anos (nascidos em 2010 e 2011) e de 13 a 15 anos (nascidos em 2007, 2008 e 2009).

As competições da etapa regional, modalidades coletivas, categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos ocorrem em abril e maio. Já a fase distrital, modalidades coletivas e individuais, categoria 15 a 17 anos, serão realizadas em junho. E a categoria 12 a 14 anos, também da etapa distrital, será de junho a agosto.

Novas experiências

Integrar e socializar os estudantes são os objetivos dos Jogos Escolares do Distrito Federal. “São uma fundamental e imprescindível ferramenta pedagógica na formação dos jovens da capital do país. Permite vivenciar os extremos das emoções e incorporar valores que proporcionam o convívio harmonioso em sociedade, com soluções de conflito sem o uso de violência”, observa o gerente de Desportos da Secretaria de Educação, Marcelo Ottoline.

Abertura dos Jogos Escolares do Distrito federal

Data: sexta-feira (6)

Horário: 15h45

Local: Ginásio do Cruzeiro

Endereço: SHCES Quadra 811, Cruzeiro

*Com informações da Secretaria de Educação do DF