Abertas inscrições para curso gratuito de empreendedorismo. Aproveite!

Toda boa ideia tem potencial para ser melhor ainda. Com objetivo de orientar as pessoas a tirarem seus sonhos do papel, estão abertas as inscrições para o curso gratuito Empreendedorismo na Prática. São 30 vagas para a capacitação de 75 horas/aula, que inclui estudos de casos e mentorias.

Aulas começam no fim deste mês e seguem até julho | Foto: Divulgação/Sedes

“O objetivo é capacitar essas pessoas para que possam saber por onde começar o próprio negócio”, afirma a assistente social Kariny Alves, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). “Após essa imersão, os participantes estarão aptos a viabilizar e tornar mais lucrativas suas ideias.”

Essa é a segunda fase do Paperlab, programa de qualificação profissional, criado pela empresa produtora de celulose Paper Excellence. No ano passado, foi montado um novo laboratório de inclusão digital para 104 jovens e adultos das regiões do Paranoá e Itapoã. No local, eles puderam vivenciar um processo de imersão empreendedora.



Respostas a demandas

Com início previsto para o fim deste mês, as aulas dessa nova etapa seguem até julho. A meta é criar respostas para demandas reais da jornada do empreendedor de um pequeno negócio, passando por temas como posicionamento, marketing, inovação, comercialização, finanças e logística, entre outros desafios.

Ao final da capacitação, o Paperlab se compromete a oferecer apoio financeiro de R$ 500 para dez empreendedores selecionados, conforme o nível de maturidade do negócio. Avaliado e guiado por profissionais empreendedores, o aluno poderá utilizar o recurso para empregar em seu próprio negócio, seja na compra de insumos, logística ou para abastecimento de materiais para sua empresa.

“Agora é hora de construir respostas práticas às dúvidas do cotidiano, finalmente colocando a mão na massa”, enfatiza a coordenadora local do Paperlab, Patrícia Mazzoni.

Parceira do Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá, a Paper Excellence conta com uma sala composta por 15 computadores com acesso à internet. A unidade disponibiliza infraestrutura, materiais didáticos e um corpo docente qualificado para acompanhar os alunos em toda jornada do empreendedorismo. No DF, o projeto tem como parceira a ONG Programando o Futuro, que atua no fortalecimento das iniciativas da sociedade civil por meio do empoderamento digital de comunidades em todo o país.

Interessados podem se inscrever preenchendo o formulário no site www.programandoofuturo.org.br ou comparecer presencialmente ao Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (Quadra 9, Área Especial 1, Conjunto D).

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social