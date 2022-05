Centros olímpicos e paralímpicos vão receber cuidados do RenovaDF

Os centros olímpicos e paralímpicos do Distrito Federal começaram a passar por uma grande transformação. Assim como o corpo pedagógico, que ampliou o atendimento total para 62 mil vagas, agora a parte estrutural ganha o apoio do programa RenovaDF, que já promove várias mudanças em toda a cidade para beneficiar a população com espaços mais seguros, bonitos e confortáveis.

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) estendeu a atuação do programa, em parceria com a Secretaria de Trabalho, que está realizando melhorias em dezenas de campos sintéticos do DF nas unidades esportivas. Agora o RenovaDF vai garantir melhorias dentro dos COPs. Além do programa de qualificação de profissionais, os espaços contam com o reforço do contrato de manutenção e de processos licitatórios em andamento para reformas mais amplas.

O RenovaDF vai promover melhorias nos centros olímpicos e paralímpicos para dar mais segurança e conforto do público atendido | Foto: Divulgação/SEL

As duas primeiras unidades esportivas contempladas pelo RenovaDF, os centros de São Sebastião e do Setor O, em Ceilândia, começaram a receber reparos no início do mês. Fazem parte do pacote de transformações novas pinturas e a recuperação dos alambrados, das quadras e dos campos sintéticos internos.

Finalizado o trabalho nesses COPs, as equipes partem para iniciar obras nas unidades do Riacho Fundo, Samambaia e Parque da Vaquejada. Ao longo dos próximos meses, o programa deve passar por todos os centros olímpicos e paralímpicos. Antes de iniciarem as mudanças, técnicos da pasta visitaram as unidades para especificarem as melhorias a serem realizadas.

“Uma das nossas maiores missões sempre foi disponibilizar espaços esportivos de qualidade para que a população faça uso com toda segurança necessária. Sabemos da importância que esses centros fazem para o cotidiano das pessoas, por isso não medimos esforços para aperfeiçoar os equipamentos sob nossa responsabilidade. Assim como o esporte do DF, os espaços esportivos também estão em constante transformação”, explica a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

“O RenovaDF é um programa não só de qualificação profissional, mas também de inclusão social, e vem contribuir de forma complementar para o grande rol de políticas públicas já desenvolvidas no DF. Aos poucos, estamos dando oportunidade para que os alunos possam se qualificar e concorrer ao mercado de trabalho com mais competitividade, viabilizando, assim, que sejam protagonistas da própria história”, completa Thales Mendes, secretário de Trabalho.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer