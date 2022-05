Goiás vai investir R$ 427 mil na Romaria de Trindade

O Governo de Goiás vai investir R$ 427 mil na Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, que será de 24 de junho e 3 de julho deste ano. O montante é proveniente do Programa Goyazes, iniciativa gerenciada pela Secult e que concede incentivo mediante abatimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de empresas.

A Romaria de Trindade é um dos rituais mais significativos da Festa do Divino Pai Eterno. Pela Rodovia dos Romeiros (GO-060), milhares de fiéis percorrem o trajeto entre os municípios de Goiânia e Trindade, chegando até o Santuário Basílica (aproximadamente 18 km), como forma de pagar promessas, pedir graças e agradecer bênçãos alcançadas. A programação atrai devotos de várias cidades e diferentes Estados e deve reunir 5 milhões de pessoas nos dez dias de duração do evento.

Trindade é hoje um dos maiores pontos turísticos religiosos do País e uma das cidades brasileiras que mais atraem peregrinos. A Romaria de Trindade é considerada o maior evento religioso do Centro-Oeste, segundo do Brasil e a maior celebração dedicada ao Divino Pai Eterno, cuja devoção alcança mais de 180 anos.

Investimentos

Desde o início da gestão do governador Ronaldo Caiado, a Secult tem intensificado o apoio e promoção às festas tradicionais e populares goianas. Por meio do Circuito das Cavalhadas, por exemplo, o governo estadual investirá R$ 1,8 milhão na realização desta manifestação cultural em 12 cidades goianas. Para 2023, mais três cidades serão contempladas com recursos do Circuito, que passa a ser formado por 15 cidades.

O Edital dos Pontos de Cultura, que destinou R$ 1,9 milhão para 18 instituições sem fins lucrativos, vai possibilitar que associações culturais contratem professores, oficineiros, comunicadores comunitários, artistas e demais agentes culturais para mediarem formação junto a escolas e unidades educacionais. A Escola de Música Phoenix, de Pirenópolis, foi uma das contempladas e retornará com as atividades de formação musical, paralisadas desde 2019.

A Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário de Catalão, cujo ponto máximo são as Congadas, também será contemplada com R$ 280 mil de recursos estaduais. O Governo de Goiás apoiou ainda a realização do Fogaréu, na cidade de Goiás, com o aporte de R$ 260 mil por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes. Durante a atual gestão, já foram investidos mais de R$ 9 milhões na área da Cultura no município.

Outro instrumento de democratização da cultura goiana para o interior do Estado foi a Lei Aldir Blanc. Por meio de editais simplificados e acessíveis, a Secult distribuiu mais de R$ 50 milhões em recursos para os municípios de Goiás.